Juju FitCats dévoile sa cellulite et ses vergetures pour dénoncer les diktat du corps parfait

C'est un post qui lui "a demandé un peu de courage" qu'a dévoilé Juju FitCats ce week-end. Alors que de nombreuses internautes aimeraient avoir le même corps que celui de la youtubeuse fitness, celle-ci a tenu à montrer qu'elle avait des défauts, comme tout le monde. Pour cela, elle a dévoilé ses vergetures et sa cellulite : "J'vous présente la magie de la lumière ! Photo 1. Bonne lumière. Peau d'apparence aussi lisse que celle d'un bébé. Photo 2. Lumière digne d'une cabine d'essayage où tu vois tous ce que tu crois être des 'défauts'. Ma peau, ma vraie, avec ses petites vagues, ses petits trous et ses rougeurs. Alors à l'approche de l'été, j'voulais vous rappeler que les VERGETURES et la CELLULITE sont des choses NORMALES."

Le coup de gueule de Juju FitCats

Car non, le corps parfait n'existe pas contrairement à ce qu'on veut nous faire croire via Photoshop, la chirurgie ou encore les filtres. C'est justement là le sujet du coup de gueule de la chérie de Tibo Inshape : "je suis fâchée, fâchée que les articles dans les magazines, les pubs à la télé ou encore les marques continuent de vous faire croire le contraire dans le but de vous faire complexer, culpabiliser et de vous vendre des régimes À LA CON ou encore des produits miracles. Être sportive, être mince, être 'fit' ou musclée ne signifie pas être différente et encore moins 'parfaite' et heureusement ! Et oui, en fonction des périodes de l'année, de la vie, le corps s'exprime plus ou moins différemment et laisse apparaître plus ou moins 'd'imperfections'. Mais j'vous le répète, ces 'imperfections' n'en sont CLAIREMENT PAS et ce sont elles qui donnent vie à votre corps, votre corps de femme forte avec son histoire".

"Ces 'imperfections' n'en sont CLAIREMENT PAS"

Ce n'est pas la première fois que la youtubeuse fitness dénonce cette "image parfaite" du corps que donnent les réseaux sociaux, les marques ou encore les télévisions : déjà en avril 2018, elle dévoilait sa cellulite. Tibo Inshape aussi s'attaquait aux retouches en affichant un montage photo de lui avec le ventre sorti puis le ventre rentré.