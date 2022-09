"C'est pas une blague" : Tibo InShape et Juju Fitcats fiancés, ils dévoilent la bague et se confient

Tibo InShape et Juju Fitcats se sont fiancés : "Je vais devenir madame"

Entre Tibo InShape et Juju Fitcats, c'est l'amour fou. La YouTubeuse qui s'était confié sur son début de relation "très stressant" avec la star de YouTube a eu une demande en mariage, une vraie cette fois ! Eh oui, les amoureux qui avaient fait parler avec leur faux clash se sont ENFIN fiancés, pour leur plus grand bonheur et aussi pour celui de leur grande communauté.

Sur Instagram, ils ont posté une série de photos d'eux (signées @liltonemorris), avec en légende : "I SAID YES", soit "j'ai dit oui" en français. "À l'amour pur, l'amour vrai : celui qui ne ment pas, celui qui ne trahit pas, celui qui ne juge pas. L'amour qui connaît des hauts et qui, main dans la main, traverse les bas. I said YES à toi et moi - Bibao" a-t-elle déclaré, avec le hashtag "#bridetobe", ce qui veut dire "mariée en devenir".