Juju Fitcats - Sans filtre : "On est humains, la perfection n'existe pas" (Interview)

Juju Fitcats contre "les retouches Photoshop, les filtres" : "La perfection n'existe pas"

En promo pour son livre Sans filtre, Juju Fitcats a accordé une interview vidéo en exclu à PRBK. La star des réseaux qui est en couple avec Tibo InShape nous a notamment parlé de body positive, qui fait partie des sujets abordés dans son oeuvre.

La YouTubeuse qui avait dévoilé sa cellulite et ses vergetures sur Insta s'est dit contre "les retouches Photoshop, les filtres qui te font un visage que t'auras jamais, un corps que t'auras jamais", "on est humains, la perfection n'existe pas". En plus, "des jeunes filles prennent l'exemple là-dessus et du coup ne s'acceptent plus du tout, n'arrivent plus à se regarder dans une glace, n'arrivent plus à prendre une photo ou une story normalement ou sinon elles se cachent le visage ou le corps".

Juju Fitcats a aussi évoqué une photo d'elle plus jeune, lors d'un Noël au Canada avant d'être célèbre. "Sur cette photo", "je pesais peut-être 44 ou 45 kilos max" a-t-elle confié, "du coup pas du tout le même gabarit".

Juju Fitcats bientôt le mariage avec Tibo InShape ?

La sportive est aussi revenue sur son faux clash avec Tibo InShape. "On valide les clashs", "je comprends totalement que ça ai pu déplaire à certaines personnes" mais "c'est le jeu" a-t-elle expliqué. Et elle a aussi parlé de la fausse demande en mariage de Tibo InShape. "On a bien rigolé à faire ce TikTok", "ça fait 4 ans et demi qu'on est ensemble" mais le mariage et les enfants, "là-dessus on est hyper détente". Ils ne sont donc pas pressés et préfèrent prendre leur temps, aller à leur rythme.

