Juju Fitcats défend Tibo InShape après la polémique : "C'est trop facile de réduire un mec musclé à un petit narcissique"

DAMN ! Tibo InShape ne s'attendait pas à se retrouver au coeur d'une telle polémique lorsqu'il a posté sa vidéo "motivation" sur Tiktok. Ce week-end, le youtubeur a incité ses followers à se mettre au sport de façon plus que cash et certainement maladroite. "Réveille-toi p*tain de m*rde. Rien à f*utre de ta dépression. Rien à f*utre de tes excuses. Rien à f*utre de ton petit coeur brisé. Rien à f*utre de ta pression mentale. Rien à f*utre de ta fainéantise. Rien à f*utre de tes doutes. Arrête d'être une m*rde, d'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Lève-toi maintenant tout de suite" a-t-il déclaré.

Des excuses qui ne suffisent pas

Ce dimanche 5 juin 2022, le sportif qui s'est confié sur le dopage a posté une autre vidéo pour s'excuser. "Hier, j'ai fait un TikTok motivation pour encourager toutes les personnes qui se sentent mal dans leur peau à aller de l'avant. Mon but était aussi de motiver les personnes victimes de dépression. Et malheureusement, tout le monde l'a pas bien compris comme ça", a-t-il déploré sur Twitter, avant d'ajouter : "La dépression est une vraie maladie. C'est difficile de s'en sortir mais il existe des solutions. Et c'est vraiment ce que je voulais montrer à travers le TikTok"

Juju Fitcats à sa rescousse

Malgré les excuses de Tibo, de nombreux internautes n'ont pas arrêté de le critiquer. Juju Fitcats a donc décidé de prendre la défense de son chéri. "Alors je ne dis pas que les mots étaient forcément bien choisis, mais réduire l'image de la personne qui partage ma vie à un 'mec narcissique au possible qui ne pense qu'à son physique', c'est un non. Le but ici était, peut-être pas avec les bons mots certes, d'essayer de booster des personnes souffrant de dépression parce que oui, c'est une vraie maladie, à trouver du réconfort et de l'envie dans le sport et NON pas pour le physique, mais pour TOUT ce que ça procure : santé, bien-être mental, dépassement de soi, fierté. C'est trop facile de réduire un mec musclé à un petit narcissique" a-t-elle twitté.