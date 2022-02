Tibo InShape : ses confessions sincères sur le dopage, il y a pensé mais n'a "jamais passé le cap"

Si sa chaîne YouTube principale est de moins en moins axée sur le sport, Tibo InShape ne s'est cependant jamais éloigné de son amour pour le fitness et le crossfit. Au contraire, on peut régulièrement le voir poster de nombreuses vidéos d'entraînements sur sa chaîne secondaire, tandis qu'il s'est récemment associé à Juju Fitcats - sa compagne, afin de lancer ShapeYou, une application mobile dédiée au sport et à la nutrition.

De même, l'influenceur à succès a ouvert il y a quelques années sa propre salle de sport dans le sud de la France, ce qui lui permet de s'entraîner quotidiennement et de parfaire son physique à son envie. Et justement, c'est de son corps dont il est question aujourd'hui. Invité de Ben Névert dans son émission Insomnie, Tibo InShape s'est laissé aller à quelques confidences fortes sur l'envers du décor du monde de la musculation.

Tibo InShape se confie sur son rapport à son corps

Interrogé sur son rapport à son propre corps, le jeune homme a dans un premier temps confié, "Je me sens bien. Forcément, quand tu fais de la musculation, tu as toujours des points que tu veux améliorer, mais honnêtement, c'est cool." Puis, il l'a ensuite précisé avec sérieux, "Il faut aussi savoir se satisfaire de ce que l'on a. Je me sens extrêmement bien dans mon corps, bien dans ma tête".

Un discours important qui nous fait comprendre que, malgré son aura dans le monde du fitness, Tibo n'est pas prêt à faire n'importe quoi avec son corps dans le but d'être toujours plus énorme et sec. Pourtant, il l'a confessé, il n'a pas toujours tenu ce même discours, "Tout pratiquant de musculation se pose une fois la question : Est-ce que, oui ou non, je vais tomber du côté obscur et tomber dans les anabolisants ?"

Le YouTubeur dopé ? Non, mais il y a pensé

Une réflexion qui peut surprendre, voire choquer, mais qui selon le YouTubeur est inévitable après plusieurs années de pratique, "On progresse relativement vite au début, puis on finit par stagner". Aussi, en quête de progression perpétuelle, Tibo a pu lui-même penser à franchir la ligne rouge par le passé, "Je me souviens avoir dit à mon pote, 'Je vais me charger, je vais prendre des produits !'. Ca te travaille, à travers les comptes Instagram. (...) A l'époque, il y avait des vidéos YouTube où tu voyais un petit peu comment les gens qui étaient dopés étaient beaux. Ils ont de gros muscles, ils sont secs... C'était dessiné". Par ailleurs, le sportif était tellement motivé qu'il s'était même renseigné auprès d'un professionnel, "J'en avais discuté avec un coach".

Toutefois, il l'a assuré à Ben Névert, "Je n'ai jamais passé le cap". Outre l'envie de ne pas mettre sa santé en danger, il souhaitait surtout "être un exemple aussi bien pour [sa] communauté, que pour [ses] frères". En effet, il ne se voyait pas leur révéler qu'il avait utilisé des anabolisants le jour où ils seraient venus lui demander des conseils pour se muscler.

Après avoir rappelé, "Chacun est libre de faire ce qu'il veut", Tibo a malgré tout confié avec le sourire être aujourd'hui heureux de son choix de l'époque, "Avec le recul, je suis content de ne jamais être tombé là-dedans parce que je pense que j'aurais regretté".