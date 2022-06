Tibo Inshape insulte les gens en dépression, il s'excuse pour sa vidéo "mal interprétée"

Ce week-end, et comme c'est le cas depuis plusieurs années, Tibo InShape - un influenceur spécialisé dans le fitness, a posté une nouvelle vidéo destinée à encourager son public à se mettre au sport. Une initiative qui partait d'un bon sentiment, mais qui s'est malheureusement retrouvée au centre d'une polémique sur les réseaux sociaux.

"Rien à f*utre de ta dépression", Tibo Inshape fait polémique

En cause ? Dans cette vidéo postée sur TikTok (voir ici), le discours du vidéaste est au mieux maladroit, au pire violent. Prêt à tout pour montrer que le sport est un bon remède pour aller mieux et qu'il ne faut donc pas se chercher des excuses pour esquiver les bienfaits de tels efforts, Tibo Inshape déclare notamment ceci : "Réveille-toi, put*in de m*rde. Rien à f*utre de ta dépression, rien à f*utre de tes excuses".

Une accroche particulièrement intense et peu empathique, suivie de propos toujours plus forts et dérangeants, "Rien à f*utre de ton petit coeur brisé, rien à f*utre de ta pression mentale, rien à f*utre de ta fainéantise, rien à f*utre de tes doutes. Arrête d'être une m*rde, d'être une personne sans aucune motivation. Arrête de gaspiller ta vie. Lève-toi maintenant, tout de suite". A noter néanmoins qu'il s'agit d'une traduction d'une trend sur la plateforme de vidéo et non pas d'un message totalement personnel de Tibo envers ses abonnés.

Malgré tout, sans grande surprise, les Internautes n'ont pas du tout apprécié de telles remarques et n'ont pas hésité à rappeler au compagnon de Juju Fitcats - avec qui il a co-créé une application sportive, que la dépression n'est pas un simple syndrome de la flemme, mais qu'il s'agit d'une véritable maladie aux conséquences douloureuses et face à laquelle il est difficile de lutter.

