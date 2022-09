Juju FitCats se confie sur son début de relation "très stressant" avec Tibo InShape

Juju FitCats se confie sur sa rencontre avec Tibo InShape : "Il y a eu un coup de foudre"

Tibo InShape a trouvé l'amour avec Juju FitCats. Depuis, les YouTubeurs sportifs sont inséparables et font même des blagues à leurs nombreux abonnés (comme la fausse rupture qui avait secoué Twitter). Et ils multiplient les projets pros. Mais beaucoup d'internautes reviennent souvent sur leur début de relation, qui est un peu grâce à eux. Invitée dans Followers, le nouveau podcast sur NRJ, l'influenceuse est revenue sur sa rencontre avec son chéri.

"Les gens aiment beaucoup dire, et ça nous fait marrer maintenant, qu'il avait lancé un concours pour choisir sa meuf, la vérité, ce n'était pas pour choisir sa meuf, mais une personne féminine qui pourrait l'accompagner. Quelqu'un qui peut porter avec lui, ses valeurs autour du sport, pour faire en sorte de toucher une communauté plus féminine" a expliqué l'auteure du livre Sans filtre.

"Alors tous ceux qui font la tête, maintenant, je vous signale que c'est vous qui m'avez choisie" a précisé Juju FitCats, "Et la vérité, c'est que lorsque j'ai gagné et que Thibault est venu me faire la surprise pour qu'on se rencontre, il y a eu un coup de foudre, et ça, ça ne s'explique pas. C'est la vie qui veut ça".

Avec son couple, sa notoriété a explosé sur les réseaux et c'était "très stressant au début" pour elle

Et si leur amour ne cesse de grandir et que Juju FitCats et Tibo InShape se soutiennent et se défendent toujours sur les réseaux, au début de leur romance, c'était pas si facile. "En fitness, il est premier en Europe. Donc oui, grosse communauté. Je suis très très fière de mon chéri" a-t-elle indiqué, "C'est-à-dire que, mon chéri, c'est un bosseur acharné. Il bossait de 6 heures du matin à minuit, tous les jours, et il ne voyait ses potes que tous les 2 mois" et "moi, je suis arrivée là : 'Coucou, si tu veux qu'on crée une potentielle relation, il va falloir me faire un petit peu de place'". Il a donc fallu que Tibo fasse de la place dans son agenda et dans son coeur pour Juju. Et depuis entre eux, "ça matche de fou".

Mais il a aussi fallu qu'elle se fasse à sa notoriété soudaine (elle a gagné près de 100 000 abonnés sur son compte Instagram en une seule nuit). Une célébrité qui a été compliquée à gérer au début de son couple avec Tibo InShape : "Quand je prends du recul aujourd'hui, je ne me rendais pas compte à quel point c'était fou", c'était "très stressant au début". Mais "j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de très humain à mes côtés. Il m'a dit de rester moi-même, qu'il fallait que les gens m'aiment pour qui je suis, et sinon tant pis".