Thor 4 : date de sortie, Natalie Portman en super-héros, casting... ce que l'on sait sur la suite

Malgré les morts de Tony Stark (Iron Man) et Natasha Romanoff (Black Widow), et la retraite anticipée de Steve Rogers (Captain America), la phase 1 du MCU n'est pas totalement terminée. Au contraire, Thor - le frère de Loki, est toujours vivant, en forme et prêt à sauver le monde. Ainsi, le personnage de Chris Hemsworth reviendra prochainement au cinéma avec un 4ème film.

Quelle histoire pour Thor 4 ?

A quoi peut-on s'attendre ici ? Intitulé Thor : Love and Thunder, ce nouveau film devrait adapter dans les grandes largeurs l'une des récentes sagas du héros en comics signée Jason Aaron. On ne sait pas précisément ce qui sera ou non gardé à l'écran, mais Taika Waititi n'a pas caché avoir été bluffé par cette intrigue. Lors du Comic-Con, le réalisateur a notamment déclaré ceci, "Pour ceux qui connaissent cette histoire, vous savez à quel point elle est incroyable, pleine d'émotions, d'amour, de foudre et elle introduit pour la première fois une Thor au féminin. Et pour nous, il n'y avait qu'une personne capable de jouer ce rôle. Seulement une."

Mighty Thor sera présentée

Oui, vous avez bien lu, Thor 4 verra donc le personnage de Chris Hemsworth faire face à Mighty Thor, sa successeuse, héritière du marteau Mjollnir dans les comics, ce qui fera sens ici après sa dépression lors de Avengers : Endgame. Et pour l'incarner, ce n'est autre que Jane Foster - le personnage de Natalie Portman, qui a été choisie. Pourquoi ? Comment ? Le mystère reste entier à ce jour. Néanmoins, si le retour de cette héroïne s'annonce épique, on sait également qu'il sera accompagné d'une triste nouvelle : Jane se battra dans le même temps contre un cancer. Difficile de savoir si l'histoire s'articulera autour de cette situation (Thor prêt à tout pour sauver la vie de sa bien aimée ?) ou si la présence de Jane s'imbriquera simplement dedans, mais ces retrouvailles s'annoncent puissantes.

Qui sera au casting ?

Du côté du casting, étant donné que Thor 4 fera (quasiment) directement suite à Avengers Endgame, attendez-vous à y retrouver de nombreux personnages cultes. Au programme ? Star-Lord (Chris Pratt) des Gardiens de la Galaxie qui le recueillait en 2019 sera donc de la partie, tout comme Valkyrie (Tessa Thompson), qui sera toujours la Reine de Asgard. De même, il se murmure que Lady Sif (Jaime Alexander) devrait également être présente dans cette suite, alors que Matt Damon pourrait à nouveau, pour la blague, revenir pour incarner un faux Loki. Enfin, sachez que Russell Crowe a été casté pour incarner... Zeus.

Quelle date de sortie ?

La bonne nouvelle avec ce projet, c'est qu'il ne faudra pas attendre très longtemps avant de pouvoir le découvrir. Alors que le tournage a débuté en janvier 2021 et a pris fin en juillet de cette même année, sa date de sortie au cinéma est actuellement fixée au 4 mai 2022, juste après Doctor Strange 2.