Thomas (Koh Lanta 2021) avoue : la rumeur de couple avec Myriam, a créé "beaucoup d'histoires"

Thomas aurait des ennuis depuis la fausse rumeur de couple avec Myriam

Thomas, qui a été éliminé de Koh Lanta 2021 alias Koh Lanta, les Armes Secrètes sur TF1, n'apprécierait pas beaucoup la fausse rumeur de couple avec Myriam. En mars 2021, Closer avait assuré qu'ils étaient en couple et que Thomas aurait quitté sa petite amie pour pouvoir être avec Myriam. "Ça me fait rire" a-t-il d'abord confié au magazine Public sorti ce 21 mai 2021. "J'ai la même relation avec elle qu'avec Mathieu ou Shanice. Ce qui veut dire que je serais en couple avec eux aussi !" a-t-il ajouté.

Puis, Thomas, qui s'était confié à PRBK sur l'hygiène sur le camp de Koh Lanta, a déploré : "Ça me fait beaucoup d'histoires...". Cette fake news entre lui et Myriam aurait donc causé du tort à l'aventurier de Koh Lanta 2021. Celui qui avait clashé Lucie, Vincent et Laëtitia après son élimination aurait-il eu des reproches de la part de sa vraie copine ? En tout cas, il a tenu à préciser : "Dans ma vie privée, tout va bien", histoire peut-être de rappeler qu'il est bel et bien toujours en couple avec sa chérie et de sans doute souligner que leur couple est solide.

"Myriam, c'est une amie" avait assuré l'aventurier de Koh Lanta 2021

C'est la deuxième fois que Thomas a réagi à la rumeur de couple avec Myriam. La première fois, c'était le 17 mai 2021 dans TPMP sur C8, pour démentir la supposée romance avec Myriam, en affirmant que ce serait juste une relation amicale et non amoureuse. "Il ne se passe rien. Je ne suis pas en couple avec Myriam" avait-il déclaré à Cyril Hanouna. "C'est juste une pote à moi. Comme je suis pote avec Mathieu, comme je suis pote avec Shanice. Pourtant, je ne sors pas avec Mathieu, je ne sors pas avec Shanice ! Myriam, c'est une amie" avait-il indiqué.