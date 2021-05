Thomas (Koh Lanta 2021) : hygiène, lavage... "On puait tous de la bouche" (interview)

Thomas a été éliminé de Koh Lanta 2021 , alias Koh Lanta, les Armes Secrètes, le vendredi 14 mai 2021 sur TF1. L'aventurier qui a quitté l'émission animée par Denis Brogniart s'est confié dans une interview Match ou Next spéciale survie pour PRBK. Faire du feu en moins d'une heure, voler la gourde d'eau d'un aventurier, manger un fruit inconnu sur le tournage, le sommeil sur le camp, se brosser les dents, se laver dans la mer... Il a répondu à toutes nos questions !

Thomas éliminé de Koh Lanta 2021, il raconte l'hygiène sur le camp : "On ne puait pas tant que ça"

Et l'aventurier qui n'est pas en couple avec Myriam, il a démenti les rumeurs de romance avec Myriam lors de son passage dans TPMP sur C8, a commencé par détailler l'hygiène dans Koh Lanta 2021. Forcément, en mode survie sur une île déserte, il y a zéro confort et peu d'hygiène. "On était tous dans la même galère, on ne se lavait tous pas" a confirmé Thomas.

Il faut dire que se laver dans la mer sans savon, ok "de toute façon il n'y avait que ça à faire", mais "ça reste de l'eau salée, donc tu es lavé mais pas plus que ça" a-t-il précisé. D'accord, "tu as la sensation d'être propre" grâce à l'eau, mais ça reste un lavage sans savon, donc pas vraiment une douche. Après, "on ne puait pas tant que ça" a assuré Thomas. "Alors est-ce que c'était parce qu'on était tous dans la même galère et qu'on ne sentait tous pas bon ? Je n'ai pas senti et pourtant j'ai un grand nez" a-t-il ajouté en riant, lui qui a indiqué qu'ils sentaient surtout l'odeur du feu de camp.

"On puait tous de la bouche" a affirmé l'aventurier de Koh Lanta, les Armes Secrètes

En revanche au niveau de la bouche, les aventuriers de Koh Lanta 2021 ne sentaient pas la rose d'après Thomas. "On puait tous de la bouche" a-t-il lâché. Alors que certains anciens aventuriers de l'émission présentée par Denis Brogniart ont tenté de se laver les dents avec des bâtons, lui n'a pas voulu essayer. Et pour cause : "J'ai des fausses dents devant, ce sont deux couronnes, et c'était ma plus grosse crainte, qu'elles tombent ou qu'elles se cassent".

"Donc je ne prenais pas trop de risque avec les bâtons" a expliqué Thomas, "quitte à être en galère dans la survie, je préférais puer de la gueule, pardon l'expression, que de ne plus avoir de dents".

Propos recueillis par Marie Piat. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.