This is Us saison 6 : la fin de la série va vous briser le coeur, préparez-vous à pleurer

C'est officiel, la saison 6 de This is Us sera la dernière de la série. Et sans surprise, l'émotion sera au rendez-vous au moment de visionner les ultimes épisodes. Tandis que les aventures de cette famille si particulière n'ont cessé de nous faire pleurer depuis 2016, ce qui a probablement boosté le chiffre d'affaire des fabricants de mouchoirs sur cette même période, Dan Fogelman (showrunner) a laissé entendre que la conclusion de son histoire nous bouleversera fortement.

Une saison 6 larmoyante

A l'occasion d'une interview accordée à Deadline, le créateur de la fiction a en effet révélé que les dirigeants de NBC (la chaîne qui diffuse la série aux USA) n'ont pas réussi à cacher leur émotion en découvrant la future intrigue, au cours d'une récente réunion organisée à distance via Zoom, "Les gens pleuraient tellement que je ne savais plus si je devais continuer à raconter la suite ou non. Les webcams étaient toutes éteintes, je pensais que j'avais perdu tout le monde".

Une confession loin d'être rassurante pour notre petit coeur, mais qui n'est pas la pire. Au contraire, il l'a ensuite précisé, il est lui-même incapable de résister à l'histoire qu'il est en train d'écrire, "Je viens tout juste de terminer l'écriture du premier épisode, et pour la seconde fois, j'ai pleuré en écrivant. J'étais en mode, 'Oh mon dieu, qu'est-ce qui m'arrive ?'". Oui, ça sent mauvais. A titre de comparaison, la première fois qu'il s'était fait piéger par son récit, c'était "au moment où William mourrait. Ca [l]'avait fait pleurer".

Une fin fidèle au plan initial

Faut-il comprendre que la conclusion sera déchirante ? Frustrante ? Mortelle ? Douloureuse ? Dan Fogelman n'a rien dévoilé de précis sur les épisodes à venir, mais il a assuré aux fans que la fin sera fidèle à ses idées depuis le début, "Que vous l'aimiez ou que vous la détestiez, on a pu partir comme on le souhaitait depuis le début, on a pu mettre en place notre plan. Et j'en suis satisfait, je suis vraiment excité par cette saison". Reste à savoir si c'est une bonne nouvelle.

Le point positif dans tout ça, c'est que l'on a encore du temps pour se préparer psychologiquement à un tel visionnage. En effet, la diffusion de la saison 6 de This is Us n'est pas prévue avant le début de l'année 2022.