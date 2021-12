The Witcher, WandaVision, Loki... le top 10 des séries les plus piratées de 2021

Le top 10 des séries les plus piratées en 2021

10. La Roue du temps (Amazon Prime Video)

Même si elle n'a été lancée qu'en novembre 2021, La Roue du temps adaptée des romans de Robert Jordan, est classée dans ce top . Le pitch ? La série nous transporte dans un monde où la magie existe. Seules les femmes ont le pouvoir de l'utiliser. Moiraine, une puissante magicienne, va embarquer 5 hommes et femmes dans une quête dangereuse. Leur but ? Retrouver le "Dragon réincarné" pour sauver l'humanité, sauf que cet être peut aussi la détruire...

9. Arcane (Netflix) Elle aussi lancée plutôt tardivement dans l'année sur Netflix, Arcane semble avoir attiré de nombreux pirates. La série se déroule dans l'univers de League of Legends et a rapidement conquis les utilisateurs de la plateforme puisqu'elle s'est classée dans le top 10 partout dans le monde. On y suit les soeurs Vi et Jinx qui se retrouvent dans deux camps différents en pleine guerre.

8. Rick et Morty (Adult Swim) Diffusée sur Adult Swim, Rick et Morty est toujours aussi populaire et certains n’ont pas voulu attendre la mise en ligne sur Netflix pour la voir. La série de Justin Roiland et Dan Harmon dont la saison 5 qui compte 10 épisodes a été lancée en juin 2021 a encore attiré les regards. La série est déjà renouvelée pour une saison 6, on la retrouvera donc certainement dans le top l'an prochain.

7. Foundation (AppleTV+) Les adaptations de romans se sont multipliées en 2021. Foundation est aussi l'une d'elle : elle est basée sur la saga d'Isaac Asimov. Avec Jared Harris, Lee Pace ou encore Lou Llobell au casting, la série de science-fiction d'AppleTV+ disponible depuis le 24 septembre semble avoir attiré les fans et les curieux.

6. What If... ? (Disney+) Série animée de l’univers Marvel, What If... ? marque le début de la présence de Disney+ dans le top 10. Si vous ne l’avez pas vue, chaque épisode raconte une réalité alternative sur la base d'une question. "Et si... Captain Carter était le premier Avenger ?", "Et si... T'Challa était un Star-Lord" ou bien "Et si... Ultron avait gagné" étaient au coeur de cette saison 1 qui fait appel aux acteurs de Marvel en voix-off. Chadwick Boseman avait même enregistré son épisode avant son décès.

5. Hawkeye (Disney+) Autre série de Disney+, Hawkeye a aussi attiré les pirates. Lancée en novembre 2021, le show centré sur le personnage de Jeremy Renner avec aussi Hailee Steinfeld raconte comment Clint Barton va faire équipe avec Kate Bishop pour déjouer les plans de ses ennemis.

4. Falcon et le soldat de l'hiver (Disney+) Marvel a décidément attiré ceux qui téléchargent illégalement. Falcon et le soldat de l’hiver avec Anthony Mackie et Sebastian Stan est numéro 4 du classement. L'action de cette série en 6 épisodes débute six mois après la fin d'Avengers : Endgame. Sam Wilson et Bucky Barnes vont faire équipe alors qu'une mystérieuse organisation sème le chaos.



3. The Witcher (Netflix) Coucou Netflix ! La plateforme ouvre le top 3 avec The Witcher. Torrent Freak n’a pas précisé s’il s’agit de téléchargements de la saison 1 (sortie en 2019) ou bien de la saison 2, ou même s’il s’agit de tous les épisodes confondus. Quoiqu’il en soit, la saison 2 est sortie le 17 décembre soit seulement 7 jours avant la publication du top. Mais on dirait que les gens se sont rués sur les aventures du héros incarné par Henry Cavill !

2. Loki (Disney+) Autre place, autre série Marvel de Disney+. C’est Loki qui se retrouve en deuxième position. La série avec Tom Hiddleston a déchaîné les internautes. Renouvelée pour une saison 2, elle racontait une réalité alternative dans laquelle se retrouvait le frère de Thor.