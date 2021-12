The Witcher saison 2 : le salaire fou d'Henry Cavill va vous rendre jaloux

Henry Cavill aurait gagné 1 million de dollars par épisode pour la saison 2 de The Witcher

La saison 1 de The Witcher sur Netflix a marqué les esprits, surtout avec Henry Cavill torse nu dans plusieurs séquences et ultra hot dans ses scènes de bain (dont il avait dévoilé les coulisses). Et la saison 2 est enfin dispo depuis ce vendredi 17 décembre 2021 sur Netflix. L'occasion de retrouver Henry Cavill, ses bras musclés et ses abdos pour jouer Geralt de Riv ! Et pour tourner dans l'adaptation de la saga littéraire polonaise Le Sorceleur, écrite par Andrzej Sapkowski (qui a aussi été adapté en jeu vidéo), l'acteur aurait un salaire fou !

The Hollywood Reporter a révélé qu'Henry Cavill toucherait 1 million de dollars par épisode. Oui, vous avez bien lu. "Henry Cavill vient de signer un nouveau contrat payant plus d'un million de dollars par épisode, selon les sources" a écrit le média US. Vu qu'il y a 8 épisodes dans la saison 2 de The Witcher, il aurait donc reçu 8 millions de dollars (environ 7 millions d'euros) rien que pour la saison 2. Un précédent rapport disait qu'il gagnait "seulement" 400 000 dollars (plus de 350 000 euros) par épisode dans la saison 1. Une belle somme qui en fait l'un des acteurs les mieux payés du monde des séries (découvrez les salaires des stars du petit écran).

Une saison 3 de The Witcher en préparation

En tout cas, Henry Cavill n'a pas fini de s'en mettre plein les poches : la saison 3 de The Witcher a été officialisée avant même l'arrivée de la saison 2. Et ce n'est pas sa seule source de salaire. L'acteur est partout : en plus d'incarner Superman, notamment dans le Justice League de Zack Snyder, il va de nouveau jouer Sherlock Holmes dans Enola Holmes 2 avec Millie Bobby Brown.

Et il sera aussi à l'affiche du reboot du film Highlander avec Christophe Lambert (réalisé par Chad Stahelski à qui on doit John Wick). Et Henry Cavill pourrait aussi jouer James Bond dans les prochains films de la saga culte sur l'espion 007, dont le dernier volet avec Daniel Craig Mourir peut attendre est sorti au ciné. Bref, les millions vont encore tomber pour lui.