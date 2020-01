The Witcher saison 2 : Yennefer, Geralt, Ciri... la créatrice donne de nouvelles infos sur la suite

The Witcher, adaptée du célèbre jeu vidéo, est devenue un véritable phénomène depuis sa mise en ligne sur Netflix le 20 décembre 2019, mais la showrunner, son équipe et la plateforme avaient déjà anticipé son succès. Pour preuve, la série a été renouvelée pour une saison 2 avant même son lancement. Que va-t-il se passer dans cette suite ? Qu'est-il arrivé à Yennefer (Anya Chalotra) après la bataille de Sodden ? La timeline sera-t-elle plus claire ? Les fans de The Witcher sont impatients de découvrir les futurs épisodes, attendus pour 2021.

"Vous en apprendrez beaucoup plus sur Geralt"

L'attente risque donc d'être longue, mais heureusement, la créatrice de la série ne nous laisse pas dans le flou total puisqu'elle donne régulièrement des infos sur la suite : "Vous en apprendrez beaucoup plus sur Geralt. Vous apprendrez d'où il vient et pourquoi il est la personne qu'il est dans la saison 1", a notamment confié Lauren Schmidt Hissrich à Business Insider US avant d'ajouter : "Ciri ne regarde plus en arrière ni vers sa famille à Cintra. Elle essaie de construire une nouvelle famille."

La showrunner explique ensuite que Yennefer (Anya Chalotra) n'est pas en grande forme après son acte magique pour sauver le royaume : "Elle a pris un gros risque à la fin avec cette puissance de feu, et ça ne se passe pas très bien pour elle. Chacun continuera à avoir ses propres obstacles dans la saison 2, mais nous les intégrerons aussi beaucoup plus les uns aux autres."

"Nous n'avons pas ce problème dans la saison 2"

Contrairement à la saison 1 de The Witcher, la saison 2 sera "plus ciblée et plus linéaire" : "Les trois timelines de la première saison nous ont permis de raconter les histoires de Yennefer, Geralt et Ciri de manière simultanée. Nous n'avons pas ce problème dans la saison 2. A la fin de la saison 1, ils se retrouvent à la même époque. La bataille de Sodden a eu lieu, nous voyons Yennefer y participer, et Geralt a trouvé Ciri. Donc ils sont tous au même endroit et au même moment quand on commence la saison 2."