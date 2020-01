The Witcher : les acteurs VS les personnages dans le jeu The Witcher 3 : Wild Hunt

Si vous êtes un fan de The Witcher, dont la série Netflix a été renouvelée pour une saison 2, vous avez sans aucun doute lu les romans et passé des heures et des heures sur les jeux vidéo, dont The Witcher 3 : Wild Hunt, sorti en 2015. Vous connaissez par coeur les personnages et le choix des acteurs a surpris certains adeptes, comme pour Triss, qui ne ressemble pas du tout à celle décrite dans les bouquins.

Par contre, Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra), Ciri (Freya Allan), Jaskier (Joey Batey) ou encore Sac-à-Souris (Adam Levy) sont assez fidèles, vous en pensez quoi ? Si vous n'avez jamais joué au jeu The Witcher, découvrez à quoi les personnages ressemblent. Pour info, The Witcher 3 : Wild Hunt, dispo sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch, se déroule des années après la série. On ne saurait pas dire combien de temps au vu de la timeline compliquée de The Witcher.

(Appuyez sur les photos pour découvrir le résultat)

Henry Cavill - Geralt