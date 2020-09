The Walking Dead saison 11 : Lauren Cohan contente de la fin, un spin-off sur Maggie en tête ?

C'est officiel, la saison 11 de The Walking Dead - qui entrera en tournage en 2021 et qui verra sa diffusion s'étendre jusqu'à 2022, sera la dernière de la série. Un choc pour les fans qui pensaient la série immortelle, mais une situation plutôt bien vécue par Lauren Cohan, l'interprète de Maggie. Malgré un sentiment légèrement "doux amer" à l'idée de tourner la page, la comédienne - qui sera de retour dès les prochains épisodes qui composeront la fin de la saison 10, a révélé dans l'émission Live with Kelly and Ryan être principalement excitée.

Une fin bienvenue pour Lauren Cohan

"A l'époque où j'étais en Angleterre, à chaque fois que vous tombiez amoureux d'une série vous appreniez que celle-ci n'aurait pas beaucoup de saisons. Et je me disais, 'Oh c'est génial, j'adore cette approche, savoir qu'il y a un point final déjà prévu'" a confié Lauren Cohan. Une telle connaissance permet en effet d'apprécier plus facilement le contenu proposé en se montrant plus ouvert. C'est d'autant plus simple que l'on imagine les créateurs être en maîtrise totale de leur sujet, ce qui atténue le risque de voir les scénaristes improviser en cours de route...

Et c'est notamment pour ça que la comédienne s'est sentie "plutôt excitée quand la fin a été annoncée". Maintenant que tout est clair, elle imagine que le meilleur est forcément à venir et que l'expérience de chacun devrait logiquement évoluer, "J'étais excitée pour les fans et tous ceux qui ont regardé depuis le début, qui se sont investis. On a eu de la chance d'avoir été présents aussi longtemps et c'est donc excitant de dire 'Okay, donnons tout pour cette ultime saison et regardons-la ensemble.' Et c'est ce qui me fait apprécier cette fin."

Bientôt un spin-off pour Maggie ?

Mais si Lauren Cohan accepte aussi facilement le futur arrêt de The Walking Dead, c'est également pour une autre raison. Là où la série est encore loin d'avoir quitté nos écrans, ce qui laisse à tout le monde le temps de s'y préparer, "On a deux calendriers annuels consacrés au tournage de plein de trucs. Donc la série va encore être à la télévision pour une durée importante", l'interprète de Maggie sait également que son univers est encore plus loin d'avoir dit son dernier mot.

"Les gens continuent d'avoir un appétit féroce pour tout cet univers. Donc là aussi c'est excitant, avec notamment la possibilité de nombreux spin-off" a déclaré Lauren Cohan, qui a par la suite ajouté, "je ne sais pas si je suis supposée en parler, mais..."

Faut-il comprendre qu'en plus de la future série dérivée centrée sur Daryl et Carol, un autre projet du genre consacrée à Maggie serait en préparation ? A suivre.