The Walking Dead : AMC prête à produire des spin-off sur Negan et Maggie ?

Une multitude de projets The Walking Dead

AMC a officiellement annoncé la fin de The Walking Dead au terme de sa future saison 11 programmée pour 2021/2022, mais l'univers imaginé par Robert Kirkman est encore loin de quitter nos écrans. En plus d'une trilogie de films centrée sur Rick toujours en production et deux autres séries déjà produites (Fear The Walking Dead et World Beyond), ce sont deux nouveaux spin-off qui verront le jour dans les années à venir.

D'après les premières informations, l'une de ces séries dérivées aura des allures de fiction anthologique avec des personnages/intrigues différents par épisode (à la manière d'un Black Mirror), tandis que l'autre suivra la future nouvelle vie du duo Daryl (Norman Reedus) / Carol (Melissa McBride) après la conclusion de The Walking Dead. Cependant, si ce dernier projet fait logiquement le bonheur des shippers qui ne jurent que par cette relation, il frustre également de nombreux fans.

Negan snobé par AMC

A l'annonce de ces spin-offs, de nombreux internautes ont en effet poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux afin de faire entendre leur colère face au nouvel oubli de Negan. Après tout, le grand vilain a déjà eu le droit à plusieurs histoires dérivées dans le monde des comics qui ne demandent qu'à être adaptées et Jeffrey Dean Morgan, son interprète à la télévision, a toujours milité pour explorer davantage ce personnage.

Malheureusement, ces réactions et ces plaintes ne devraient pas avoir d'effet positif. Selon Deadline, si AMC et les producteurs ont encore plein d'autres idées en tête, "Encore plus de séries The Walking Dead sont actuellement en discussions et à divers niveaux d'avancement", le média américain a rapidement précisé, "Mais nous avons également compris qu'il n'y avait aucune raison de croire que Negan ou Maggie pourraient être concernées par l'une d'entre elles". Pas cool.

La bonne nouvelle tout de même, c'est que ça laissera le temps à Jeffrey Dean Morgan de rejoindre le casting de The Boys !