The Walking Dead : la trilogie de films avec Rick boostée par... l'épidémie de coronavirus

La trilogie toujours en écriture

Malgré un départ de The Walking Dead qui remonte déjà à 2018, Rick n'est toujours pas près de faire son grand retour dans cet univers. On le sait, le héros incarné par Andrew Lincoln est censé être la star d'une trilogie de films qui mettront en scène sa nouvelle vie après son sauvetage en hélico et qui nous présenteront un nouveau groupe de survivants.

Or, comme l'a confié Greg Nicotero - producteur de la franchise, lors d'une interview accordée à SyFy, le tournage est encore loin : "De ce que j'ai compris, de la part de Scott Gimple [le grand boss de cet univers], le script est bien avancé. J'ai déjà pu jeter un oeil aux premières versions, mais je n'ai rien vu récemment. Mais visiblement, ils avancent". Oui, près de 2 ans après les adieux de Rick à la série, le scénario serait encore loin d'être bouclé. Autrement dit, n'espérez probablement pas la diffusion d'un tel projet avant, au moins, 2022. Ça commence à faire long...

Le confinement accélère la production

Seul point positif, là où l'épidémie de Covid-19 bloque actuellement de nombreuses productions, Greg Nicotero assure à l'inverse qu'elle devrait être utile pour cette trilogie. La raison ? "Les gens peuvent travailler de chez eux. Les scénaristes sont capables de profiter de cette période. Et c'est une bonne période".

De fait, le confinement imposé pourrait avoir comme effet secondaire... d'accélérer la production de ces films, "J'ai le sentiment que lorsque tout se remettra en marche, il y aura énormément de matériel qui sera prêt à être utilisé, tout le monde va se ramener avec ses scénarios, ses idées, à tel point qu'ils pourraient être quasiment prêts à tourner".

Reste désormais à espérer que le retour à la normale arrivera suffisamment rapidement.