The Walking Dead : un spin-off sur Negan adapté du nouveau comic ? Jeffrey Dean Morgan se confie

Entre la série The Walking Dead originale, deux spin-off (Fear The Walking Dead, World Beyond) et un projet de trilogie de films centrée sur Rick Grimes, c'est peu dire que cet univers adapté de l'oeuvre de Robert Kirkman est déjà omniprésent sur nos écrans. Pourtant, cela ne semble pas suffire à Jeffrey Dean Morgan.

Encore plus de Negan à la télé ?

Invité du Comic Con virtuel organisé cette année, l'interprète du grand méchant de la série n'a logiquement pas échappé à une question concernant Negan Lives, le récent comic book bonus sorti par Robert Kirkman imaginé pour la bonne cause face aux conséquences de l'épidémie du Covid-19. Et forcément, le comédien s'est montré passionné par ce projet, "J'ai adoré. J'ai adoré l'idée que Kirkman et Charlie Adlard [le dessinateur] se retrouvent et réalisent ça afin de sauver les magasins de comics, ces petites boutiques. Et puis, j'ai adoré l'histoire".

En parlant de l'histoire, celle-ci - bien que courte, ne lui est visiblement pas sortie de la tête. Jeffrey Dean Morgan l'a au contraire confié, elle possède énormément de belles choses à exploiter, "Negan est devenu très complet au fil du temps et cette sorte d'arc de rédemption dans laquelle il se trouve est très intéressante à jouer. Et je pense que le comic Negan Lives poursuit ça très bien. C'est une excellente petite histoire, juste une petite partie d'une journée de sa vie".

Aussi, à l'instar de David Morrissey prêt à retrouver son personnage du Gouverneur, Jeffrey Dean Morgan rêve désormais de profiter d'une telle mise en avant de son personnage pour aller encore plus loin dans son exploration à travers un spin-off. Si rien n'est encore prévu à ce sujet par AMC et les producteurs, l'acteur a déjà mis en place ses billes, "Cette histoire est géniale et j'ai toujours voulu filmer ça et le prequel [l'origin story de Negan est racontée dans une série de romans, ndlr]] aussi. Il y a tellement de choses que l'on ne sait pas encore sur Negan. Donc continuez à écrire à Kirkman et peut-être que l'on y aura le droit plus tard".

C'est bien beau tout ça, mais que les créateurs de The Walking Dead se contentent déjà de rehausser le niveau de la série qui ne cesse de dégringoler au fil des années, à l'image des audiences.