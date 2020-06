The Walking Dead : Robert Kirkman annonce un court spin-off sur Negan pour la bonne cause

Negan de retour dans les comics

L'an passé, Robert Kirkman dévoilait le tout dernier tome de The Walking Dead, mettant ainsi fin à 16 belles années dans le monde des comics. Pourtant, si le créateur révélait être heureux et soulagé de réussir à conclure cette histoire, il est encore loin d'avoir totalement tourné la page de cet univers. La preuve, il va prochainement y replonger avec une nouvelle intrigue.

Derrière ce projet se cache même deux bonnes nouvelles pour le public. Premièrement, il s'agira d'un spin-off de 36 pages centré sur Negan. Deuxièmement, l'histoire ne sera pas un énième flashback sur des événements passés de la vie du vilain, mais bien une mise en avant de sa vie à la fin de The Walking Dead. Robert Kirkman le confiait au Comic-Con l'an passé, "Negan est en vie. Il est toujours là, probablement en train de vivre dans sa ferme. Il doit forcément y avoir une histoire à raconter..." Et oui, on a désormais hâte de la découvrir.

Un spin-off pour la bonne cause

Par ailleurs, le papa de Rick a également assuré que ce retour n'était pas motivé par un problème de créativité ou même un besoin d'argent. Bien au contraire. Alors que la crise sanitaire liée au Covid-19 et le confinement imposé aux USA ont frappé de nombreux magasins de comics, il souhaite simplement les aider à se relever.

De fait, non seulement ce comic ne sera disponible qu'en magasins (aucune version numérique n'est à attendre), mais il l'a aussi précisé au Hollywood Reporter, il ne touchera rien avec les ventes : "Avec Charlie Adlard [le dessinateur], on a réalisé que l'on pouvait faire quelque chose de spécial pour aider ces vendeurs qui ont permis à la série de connaître ce succès. Je suis heureux d'annoncer que 100% des revenus générés par les ventes de ce tome iront directement aux magasins. Cette communauté abat un travail monstre pour permettre aux fans d'avoir leurs comics, du coup, en ces temps particuliers, on se doit de faire plus et de montrer combien on apprécie ce qu'ils font".

Un geste très classe de la part de Robert Kirkman qui dévoilera donc ce spin-off le 1er juillet prochain.