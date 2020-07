The Walking Dead World Beyond saison 1 : date de diffusion et nouvelle bande-annonce dévoilées

Oubliez le 31 octobre, le 4 octobre sera cette année considéré comme le jour idéal pour fêter Halloween. La raison ? En plus d'y proposer le final de la saison 10 de The Walking Dead (repoussé à cause de l'épidémie de Covid-19), AMC profitera également de ce jour pour débuter la diffusion de la saison 1 de The Walking Dead : World Beyond, son tout nouveau spin-off.

Un spin-off très rafraîchissant

Car oui, pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, l'univers horrifique adapté des comics de Robert Kirkman va une nouvelle fois s'étendre. Portée par Natalie Gold (Succession), Al Calderon (Step Up: High Water), Scott Adsit (Veep) et Ted Sutherland (Fear Street), cette série prendra ainsi des airs de teen show en mettant en scène la première génération d'humains à avoir grandi et été élevés dans ce monde post-apocalyptique rempli de zombies.

Un concept intrigant sur le papier, d'autant plus que la nouvelle bande-annonce dévoilée par AMC nous laisse espérer un résultat convaincant. En plus d'une mise en scène dynamique, de jolis plans et de zombies originaux, World Beyond pourra compter sur un point de vue original : on ne parlera plus de fin du monde et tentatives de survie, mais bien d'appropriation de celui-ci afin de le (re)bâtir. Ici, ces jeunes personnages l'ont bien compris, ce monde est désormais le leur et c'est à eux qu'appartient son futur. De fait, on peut s'attendre à des actions et comportements bien différents des héros habituels, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Un peu de fraîcheur dans une franchise qui prend de l'âge, il était temps.

The Walking Dead World Beyond sera disponible dès le 5 octobre sur Amazon Prime Video.