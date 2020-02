The Walking Dead World Beyond : découvrez la nouvelle bande-annonce du spin-off

Même si The Walking Dead a vu ses audiences chuter depuis quelques années, la série continue de fasciner les fans... et de rapporter de l'argent. La chaîne AMC ne semble en tout cas ne pas être prête à lâcher les zombies : une saison 11 de The Walking Dead est déjà commandée et un nouveau spin-off va débarquer très rapidement.

De nouvelles images de The Walking Dead : World Beyond

Dans The Walking Dead : World Beyond, nous suivrons la jeune génération de survivants à l'apocalypse zombies. Enfants au moment du drame, ils ont dû grandir dans un monde dangereux et apprendre à déjouer les pièges tendus par des hommes et femmes mal intentionnées. Deux soeurs, incarnées par Alexa Mansour et Aliyah Royale, vont tenter de venir au secours de leur père et se lancer dans un long voyage accompagnées de leurs amis. L'occasion d'en apprendre plus sur CRM, l'organisation mystérieuse qui a secouru Rick (Andrew Lincoln). Au casting, on retrouvera aussi Nico Tortorella, Julia Ormond, Annet Mahendru et Nicolas Cantu.