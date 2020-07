The Walking Dead : après Rick, bientôt un spin-off centré sur le Gouverneur ?

Bientôt un spin-off sur le Gouverneur ?

On s'en souvient tous, le Gouverneur est bel et bien mort dans The Walking Dead après s'être pris une balle dans la tête envoyée par Lilly. Pourtant, David Morrissey - son interprète, s'avoue prêt à reprendre son rôle à l'écran. Non, le comédien n'a pas envie de passer des heures à se faire maquiller pour jouer les zombies, il rêve tout simplement... d'un prequel sous forme de spin-off.

"Vous le savez, la série The Walking Dead est adaptée des comics de Robert Kirkman" a-t-il rappelé à Digital Spy. "Or, cet univers a également donné naissance à trois livres : The Rise of the Governor, The Road to Woodbury and The Fall of the Governor. Ce sont trois histoires brillantes. Donc si je reviens, j'adorerais revenir pour raconter ces histoires".

Un potentiel à exploiter

Imagine-t-il réellement AMC lancer la production d'une énième série alors qu'elle s'apprête déjà à en dévoiler une nouvelle cette année ? Non, il veut le faire "d'une façon cinématographique", à la manière de la trilogie prochainement consacrée à Rick (Andrew Lincoln). Une ambition qui peut surprendre - le personnage est mort depuis la saison 4 diffusée en 2013, mais qui s'explique selon lui par le véritable potentiel de ce célèbre vilain.

"L'une des meilleures choses a été pour moi durant la saison 4 quand je suis revenu. J'avais 4 épisodes, entièrement consacrés à mon personnage. C'était simplement mon histoire et j'ai adoré ça" a révélé l'acteur, qui a ensuite précisé, "Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à raconter. Il y a des choses à prendre dans ces livres qui, je trouve, sont véritablement fascinants".

Reste à savoir si la chaîne américaine est du même avis que lui...