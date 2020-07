The Walking Dead : depuis son départ, David Morrissey (Gouverneur) n'arrive plus à regarder la série

David Morrissey ne regarde plus The Walking Dead

Cela fait déjà 6 ans que David Morrissey a quitté The Walking Dead, mais l'interprète du Gouverneur - premier véritable grand ennemi rencontré par nos survivants préférés, n'a toujours pas réussi à tourner la page de cette aventure. Rassurez-vous, sa carrière ne s'est pas arrêtée après son départ de la série, mais il reste encore très attaché à celle-ci. Un peu trop même.

"J'ai regardé la série jusqu'à l'émergence de Negan" assure-t-il ainsi à Digital Spy, expliquant notamment que "Jeffrey Dean Morgan est l'un de mes potes, et avant qu'il n'arrive dans la série, on en avait parlé tous les deux. Donc j'avais hâte de voir son interprétation pour ce personnage, que je trouve incroyable". Malheureusement, malgré sa satisfaction, l'acteur précise ensuite ne pas avoir été capable d'aller plus loin, "Mais après, j'ai arrêté de la regarder !"

Un visionnage douloureux

Non, il ne fait pas partie des téléspectateurs déçus par la (très lente) évolution de l'histoire et les nombreux changements vis-à-vis du comic, "ça n'a rien à voir avec le fait que je ne l'aime plus ou non", il lui est simplement compliqué de continuer à suivre The Walking Dead en raison de son expérience avec elle, "A un moment donné, j'ai réalisé, 'Je ne joue plus dedans, c'est dur de continuer à la regarder.'"

Bien évidemment, son emploi du temps très chargé l'oblige en premier lieu à faire des choix, "j'ai d'autres choses à faire et à penser", mais c'est bien une douleur encore vive liée à son départ qui le motive aujourd'hui à s'éloigner de la fiction, "C'est principalement lié au fait que c'est difficile pour moi de continuer à la suivre comme peut le faire un simple fan". Les histoires d'amour finissent mal en général...

Quand on sait que AMC et les producteurs sont prêts à étendre le plus possible cet univers, cet appel du pied va-t-il les convaincre d'offrir à David Morrissey un spin-off sur les débuts du Gouverneur ? A suivre.