The Voice All Stars : une saison 2 déjà en préparation ? On vous dit tout

Après plusieurs semaines de compétition, qui n'ont pas toujours été simples à gérer pour les talents comme pour les coachs (poke le comportement de Jenifer), c'est ce samedi 23 octobre 2021 que TF1 diffusera la grande finale de The Voice All-Stars, l'édition spéciale de l'émission musicale qui a réuni tous les plus grands artistes passés depuis les débuts du programme.

The Voice All-Stars, une saison 2 possible ?

Vous avez adoré le concept ? Vous aimeriez voir TF1 lancer une autre édition dans le futur ? Bonne nouvelle, si l'émission devrait logiquement retrouver une formule classique en 2022, la porte à un deuxième concept All-Stars n'est pas du tout fermée.

"Je pense que si on voulait en faire une deuxième saison on a les talents pour. Quand on a sélectionné les 50 talents de cette saison, on en avait le double en tête", a notamment expliqué Matthieu Grelier (directeur des programmes et du développement d'ITV Studios France) auprès de Télé-Loisirs.

Surtout, cette première tentative a visiblement tapé dans l'oeil de plusieurs personnes qui auraient pu être réticentes auparavant, "Depuis, certains nous ont appelé pour nous dire qu'ils voulaient le faire. On a du faire des choix mais oui bien sur, on pourrait faire une 2e saison." Autrement dit, le casting pourrait être un véritable casse-tête. Un problème de riche qui doit logiquement rassurer les producteurs.

Les autres priorités de TF1

Seul point négatif, Matthieu Grelier l'a rappelé, il n'a aucun pouvoir de décision sur un tel sujet, "Ce n'est pas moi qui ait la réponse. Il faudrait en discuter avec TF1". Or, si les audiences ne devraient pas être un problème pour convaincre les dirigeants de renouveler l'aventure, la chaîne est actuellement tournée vers ses autres formats habituels, "On prépare déjà la saison 11 qu'on tournera en décembre et entre temps, on va enregistrer début novembre The Voice Kids qui aura fait un an de pause et qui sera diffusé à l'automne 2022 sur TF1."

Traduction ? N'espérez pas un All-Stars volume 2 avant, au moins, 2023.