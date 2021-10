Mika (The Voice All Stars) clashé par le groupe Néo : "Il ne nous a pas défendus", ils balancent

"Nous sommes déçus" : "J'aurais choisi un autre coach" avoue même Mathis Gardel

Mathis Gardel a expliqué dans le même média : "Honnêtement, on visait la finale" de The Voice All Stars. "On voulait vivre un prime, profiter de l'énergie du direct, du public. C'est ce qui donne de la force à notre groupe. Nous sommes déçus de ne pas avoir atteint cet objectif" a-t-il indiqué. Et "a posteriori, j'aurais choisi un autre coach" a-t-il même confié, sous-entendant ainsi qu'il regrettait d'avoir choisi Mika comme coach.

"Je suis d'accord avec Mathis" a confirmé Xam Hurricane, "Disons que la situation était un peu en grand écart. On avait deux coachs, d'un côté Pascal Obispo à distance et de l'autre Mika dans l'émission. Je ne sais pas si cette configuration de double coaching a plu à Mika".

Xam Hurricane, qui s'est séparé de Liv Del Estal avant les auditions à l'aveugle de la saison 7 de The Voice, s'est aussi confié sur les répétitions des Cross Battles de la saison All Stars. "Mika avait invité Kendji Girac. On s'est un peu éparpillé en dehors de la chanson, il s'agissait davantage d'un moment drôle et surprenant, pour nous rockeurs, de rencontrer Kendji. Je dirais même que cela a rendu nos interactions avec Mika un peu floues" a-t-il précisé.

"Nous sommes passés assez tard, on cumulait de la fatigue et du stress. Lorsque ce fut notre tour, c'était la libération. On avait envie de lâcher les fauves" a précisé Xam Hurricane sur leur passage dans les Cross Battles, "Ce titre n'est pas évident et, autre difficulté, nous devions le partager en trois, trouver les bonnes harmonies. Un vrai défi à relever".