"Il y a eu un mouvement de panique en coulisses là" : moment de malaise pour Anne-Elisabeth Lemoine face à Mika dans C à vous

Anne-Elisabeth Lemoine a présenté une nouvelle édition de C à vous le mardi 7 février 2023 sur France 5. Elle y a été accompagnée de Mohamed Bouhafsi, Matthieu Belliard, Emilie Tran Nguyen, Patrick Cohen et Pierre Lescure pour passer au crible les sujets qui agitaient l'actualité.

Après 20 heures, Anne-Elisabeth Lemoine a orchestré C à vous la suite. Celle qui a frôlé la catastrophe avec Carole Bouquet a été rejointe par Mika. Le chanteur est venu assurer, avec le jeune Yassir Drief, la promotion du film, Zodi et Téhu : Frères du désert, à découvrir au cinéma dès ce mercredi 8 février.

Mika prépare un album 100% français

Mohamed Bouhafsi a tenu à partager une "grande nouvelle" pour les fans français de Mika. "Ça y est, vous écrivez votre premier album 100% français", a-t-il lancé au chanteur. "100% ! J'ai déjà fait des chansons en français, mais c'est toujours quelque chose que je faisais un petit peu comme ça", a réagi l'invité de C à vous la suite. "Je n'avais pas cette responsabilité de raconter quelque chose à travers dix, douze chansons. Et le moment où on commence à raconter à travers un album, ça change tout. Vraiment, avoir un début, une fin... Et c'est presque prêt !", a précisé Mika, qui va prochainement signer son grand retour dans The Voice sur TF1.

Anne-Elisabeth Lemoine, qui a balancé sur l'un de ses chroniqueurs, a pris le relais pour évoquer la sortie du duo de Mika avec Vianney, Keep it Simple. Un malaise s'est alors installé en plateau. "Moi, je ne sais pas Yassir, mais j'aimerais tellement que Vianney arrive comme ça. Ce serait sympa, non ?", a-t-elle lancé au jeune comédien.

La surprise de Vianney dans C à vous...

Alors que Patrick Cohen se demandait si la production avait prévu de faire venir Vianney, Anne-Elisabeth Lemoine est apparue dans l'embarras. "Et là, normalement, un dromadaire est censé arriver, ou Vianney....", a-t-elle lâché. Le chanteur a fini par arriver en plateau pour faire une surprise à Mika. "Il y a eu un mouvement de panique en coulisses là... Vianney et c'est la surprise ce soir dans C à vous !", s'est exclamée l'animatrice.