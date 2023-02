"On avait beaucoup de questions à lui poser..." : Anne-Elisabeth Lemoine plantée par un invité de C à vous à la dernière minute

A la rentrée 2017, Anne-Elisabeth Lemoine a donné un nouvel élan à sa carrière. L'animatrice a été choisie par France 5 pour reprendre C à vous suite au départ d'Anne-Sophie Lapix, débauchée par le 20 heures de France 2.

Un invité de C à vous fait faux bond à la dernière minute

En cette saison 2022/2023, Anne-Elisabeth Lemoine continue d'officier à la présentation de C à vous. Elle présentait une nouvelle édition le lundi 6 janvier 2023 sur France 5. Au début de son émission, l'animatrice a révélé qu'un invité lui avait fait faux bond à la dernière minute.

A la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, l'équipe de C à vous a sollicité Manuel Bompard. Le coordinateur de La France Insoumise a donné son accord pour participer à l'émission. Finalement, il ne s'y est pas rendu. Anne-Elisabeth Lemoine en a expliqué la raison.

"C'est une semaine cruciale pour la réforme des retraites. Une nouvelle journée de mobilisation demain mardi. Un trafic très perturbé à la SNCF et la RATP selon les prévisions. Et des cortèges fournis : 900 000 à 1 million de manifestants attendus partout en France. Mais la bataille a commencé dès cet après-midi à l'Assemblée nationale...", a développé Anne-Elisabeth Lemoine.

L'animatrice, qui a frôlé la catastrophe avec Carole Bouquet dans C à vous la suite, a diffusé un florilège des débats enflammés secouant l'Assemblée nationale. Patrick Cohen a pris le relais pour son édito. Le chroniqueur a choisi de l'axer sur le thème "Retraites : En route vers une guérilla parlementaire ?".

Pour en débattre, il était prévu que Manuel Bompard soit présent en plateau. Celui-ci a planté l'équipe de C à vous à la dernière minute. "Les débats (à l'Assemblée nationale) ont commencé dans une ambiance électrique. Ils ont pris du retard. Résultat, notre invité, le coordinateur de La France Insoumise, Manuel Bompard, qui devait être là sur ce plateau, a dû annuler sa venue", a expliqué Anne-Elisabeth Lemoine.

"On espère le voir une prochaine fois !"

"On le regrette, on avait beaucoup de questions à lui poser... On espère le voir une prochaine fois !", a ajouté l'animatrice de France 5. Finalement, son émission a été centrée, dans la foulée de l'édito de Patrick Cohen, sur le double puissant séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie au cours de la nuit du dimanche 5 au lundi 6 février.