"Il faut appeler le Samu !" : Anne-Elisabeth Lemoine a frôlé la catastrophe avec une invitée de C à vous

France 5 a lancé une nouvelle semaine de C à vous la suite le lundi 6 février 2023 à 20 heures. Alors que Cyril Hanouna s'adonnait à (encore) recevoir les Pellissard dans TPMP, Anne-Elisabeth Lemoine a centré son talk sur Carole Bouquet.

En ouverture de son émission, l'animatrice est apparue en cuisine aux côtés de Mathieu Guibert. Le chef du Relais & Châteaux "Anne de Bretagne" a préparé un repas gastronomique, à savoir un risotto à l'anguille fumée, comportant notamment des langoustines.

Après avoir décrypté l'actualité en compagnie de nombreux invités dans C à vous, Anne-Elisabeth Lemoine a reçu Carole Bouquet dans C à vous la suite. L'actrice est venue assurer la promotion de la pièce de théâtre, "Bérénice", à découvrir à La Scala de Paris jusqu'au 19 février.

Carole Bouquet / Anne-Elisabeth Lemoine : le malaise

La comédienne a rejoint Anne-Elisabeth Lemoine, Mohamed Bouhafsi, Matthieu Belliard, Emilie Tran Nguyen, Pierre Lescure et Patrick Cohen en plateau. Après avoir évoqué sa nouvelle pièce de théâtre et sa carrière, elle a provoqué un gros malaise pour l'animatrice de C à vous la suite.

Carole Bouquet a lâché qu'un problème se posait autour du repas de l'émission. "On a un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a dans ce plat ?", a-t-elle lancé. Anne-Elisabeth Lemoine lui a répliqué: "De l'anguille fumée et des langoustines". L'actrice a alors révélé qu'elle était allergique aux crustacés...

"Je l'ai déjà fait au Festival de Cannes. Il faut faire venir le Samu ! Je gonfle en direct. Ca s'appelle un oedème de Quincke. Je gonfle, je gonfle, je gonfle...", a-t-elle surenchéri. Anne-Elisabeth Lemoine, qui a déjà fait face à un malaise avec Bertrand Chameroy, a alors compris qu'elle avait frôlé une catastrophe. "On ne veut pas ça ce soir !", a-t-elle lancé, avant de se tourner vers le chef.

"Du pain et de l'eau pour Carole !"

Anne-Elisabeth Lemoine a demandé à Mathieu Guibert s'il pouvait modifier en urgence le menu. "Non non, ce n'est pas grave ! Je vais humer !", s'est exclamée Carole Bouquet. Le chef a indiqué qu'il allait s'adapter. Un chroniqueur de C à vous a souligné qu'il y avait du pain. "Bah voilà je vais manger du pain", a réagi l'actrice. "Du pain et de l'eau pour Carole !", a fini par ironiser Anne-Elisabeth Lemoine.