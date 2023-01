"C'était ta dernière chronique...": gros malaise après une blague ratée de Bertrand Chameroy dans C à vous

Après avoir été le complice de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, Bertrand Chameroy est devenu animateur sur W9. Il y a orchestré une série d'émissions, dont OFNI. Depuis 2020, le public peut le retrouver dans C à vous sur France 5.

France 5 a proposé une nouvelle édition de C à vous le mardi 3 janvier 2023. L'émission, au cours de laquelle Anne-Elisabeth Lemoine a été accompagnée de Patrick Cohen, Pierre Lescure, Emilie Tran Nguyen, Mohamed Bouhafsi et Matthieu Belliard, a été ponctuée d'une chronique de Bertrand Chameroy.

"L'ABC" de Bertrand Chameroy a été programmée dans le cadre de C à vous la suite, la seconde partie de C à vous, proposée après 20 heures. L'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste y a passé en revue les sujets qui agitaient l'actualité. Parmi eux : la réponse du gouvernement à la crise énergétique et la réforme des retraites.

Les vacances d'Anne-Elisabeth Lemoine en Corse...

Bertrand Chameroy a choisi de clôturer sa chronique sur une séquence du 13 heures de TF1. En préambule de celle-ci, Marie-Sophie Lacarrau avait indiqué: "On vient d'apprendre que c'est en Corse que l'on vit le plus longtemps dans toute l'Union Européenne. 84 ans en moyenne". Le chroniqueur de C à vous n'a pas manqué de notifier qu'Anne-Elisabeth Lemoine était partie en Corse pour ses vacances.

De retour en plateau, un malaise s'est installé. Anne-Elisabeth Lemoine est restée figée face à cette fin de chronique de Bertrand Chameroy. Elle n'a pas compris la blague que son chroniqueur a entrepris de lui faire. "L'info continue demain, enfin j'espère...", a réagi l'ancien complice de Cyril Hanouna dans TPMP.

Bertrand Chameroy en galère

Un nouveau moment de flottement est survenu en plateau. Bertrand Chameroy s'est empressé de mettre fin à ce malaise. "Faisons une photo tout de suite !", a-t-il lancé. Mais c'était sans compter sur Anne-Elisabeth Lemoine. L'animatrice de France 5 est revenue à la charge en lâchant à son chroniqueur: "Je n'ai pas compris la blague...".

Anne-Elisabeth Lemoine a fini par comprendre la blague de son chroniqueur. "Ah, c'était moi la dame sur la photo !", s'est-elle exclamée, en référence à l'image choisie par le 13 heures de TF1 pour illustrer le reportage. L'animatrice de France 5 s'est levée de son siège pour taper sur la tête de Bertrand Chameroy avec ses fiches. "Merci Bertrand. C'était ta dernière chronique...", a-t-elle conclu avec ironie.