"Ma question était mal tombée" : gros malaise dans TPMP après cette question de Matthieu Delormeau à Miss France

Durant les fêtes de fin d'année, C8 a choisi de ne pas proposer d'inédit de Touche pas à mon poste. Le talk de Cyril Hanouna a toutefois conservé sa présence en access prime time à la faveur de best of.

Après avoir profité des fêtes de Noël pour s'adjuger un repos bien mérité, Cyril Hanouna a signé sa rentrée en inédit sur C8 le lundi 2 janvier 2023. L'animateur-producteur a consacré sa deuxième partie à Miss France, dont la 93e cérémonie a été retransmise par TF1 depuis Châteauroux le samedi 17 décembre.

Matthieu Delormeau interpelle Alexia Laroche-Joubert dans TPMP

Indira Ampiot, Miss France 2023, s'est rendue sur le plateau de Touche pas à mon poste avec Alexia Laroche-Joubert. Matthieu Delormeau n'a pas manqué d'interpeller la présidente de Miss France sur le renouveau qu'elle a voulu pour le concours de beauté, autrefois mené d'une main de fer par Geneviève de Fontenay.

"C'était l'année, à la base où on devait ouvrir aux mamans, aux tatouages, aux femmes qui sont un peu plus fortes... Pour montrer que la beauté, ce n'est pas que des bombes de 36, 1 mètre 80. Là cette année, quand tu regardais toutes les filles, je n'ai jamais vu ça de ma vie: c'était que des mannequins, que des bombes, plus que les autres années...", a fustigé Matthieu Delormeau. Le chroniqueur de TPMP a ensuite lâché: "Ils sont où les trans, les mamans, celles qui ont des gros c*ls ?".

Alexia Laroche-Joubert a souligné que cette interrogation était "très intéressante". "On a parfaitement ouvert et maintenant tu peux être maman, mariée et te présenter", a-t-elle débuté. La productrice a ensuite tenu à rappeler que la sélection des candidates au niveau national ne lui revenait pas. "C'est le choix du public qui se fait localement !", a-t-elle martelé.

Un peu plus tard, Matthieu Delormeau a provoqué un malaise en interpellant Indira Ampiot sur les discours des Miss France. "Pourquoi systématiquement, tous les discours de Miss - et ça ne vous sert pas - sont justement un peu niaiseux... On a l'impression que vous êtes un peu bête... C'est toujours niaiseux. Parler du cancer, de l'humanité, la guerre dans le monde...", lui a-t-il lancé.

"On sait très bien que le cancer, c'est grave, mais..."

Matthieu Delormeau a reproché à Indira Ampiot de ne pas avoir choisi d'évoquer un sujet de son âge. "On sait très bien que le cancer, c'est grave, mais ce n'est pas forcément votre...", a-t-il lâché. Un malaise s'est installé en plateau. Et pour cause, Miss France 2023 a été directement confrontée à cette terrible épreuve puisque sa grand-mère a succombé à un cancer...

"J'ai parlé du cancer en hommage à ma grand-mère. Elle en a été atteinte. C'était une période difficile. Elle est partie en janvier et c'était le pilier de la famille. C'était un exemple, comme une deuxième mère. Et du coup, j'ai voulu lui rendre hommage", a expliqué Indira Ampiot, qui a choisi d'être marraine des Amazones Guadeloupe, association venant en aide aux femmes atteintes de cancer.

Le chroniqueur de Cyril Hanouna, qui a effectué une mise au point sur sa vie sentimentale, a tenu à présenter ses excuses à Indira Ampiot. "Ma question était mal tombée, j'en suis désolé...", a conclu celui qui est à la tête de TPMP People chaque samedi à 19h10 sur C8.