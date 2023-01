"Il ne vous supporterait pas !" : Anne-Elisabeth Lemoine balance sur son chroniqueur face à une invitée de C à vous

Depuis la rentrée 2017, Anne-Elisabeth Lemoine est à la tête de C à vous sur France 5. Elle y a été accompagnée de Patrick Cohen, Pierre Lescure, Emilie Tran Nguyen, Matthieu Belliard et Mohamed Bouhafsi le mardi 10 janvier 2023.

Pour l'occasion, l'équipe recevait Eric Ciotti. Le nouveau président des Républicains a été invité à réagir aux annonces d'Elisabeth Borne pour la réforme des retraites. Le talk de France 5 a été aussi ponctué de débats autour de la crise qui secoue la Fédération française de football suite aux propos polémiques de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane.

Anne-Elisabeth Lemoine emballée par Les Cyclades

Anne-Elisabeth Lemoine a conservé l'antenne de France 5 avec C à vous la suite. Elle y accueilli Laure Calamy, Kristin Scott Thomas et Olivia Côte. Ces dernières sont venues assurer la promotion de Les Cyclades, film qui, selon l'animatrice, "donne envie de partir en vacances avec des copines, de danser sur du disco et de changer immédiatement de prénom".

Anne-Elisabeth Lemoine n'a pas tari d'éloges pour évoquer Les Cyclades. "C'est solaire, c'est positif, ce n'est pas cul-cul du tout. Moi j'avais la banane après avoir vu Les Cyclades", a-t-elle expliqué, avant de balancer sur l'un de ses chroniqueurs de C à vous. "Il ne vous supporterait pas dans une rédaction", a-t-elle lancé à Laure Calamy.

"Moi, il trouve que je parle trop fort, que je ris trop fort, que je fais trop de bruit au téléphone. Il ferme toujours bien la porte de mon bureau...", a lâché Anne-Elisabeth Lemoine. Patrick Cohen ne s'en est pas laissé impressionner. Il s'est amusé de la situation et n'a pas cherché à démentir les propos de l'animatrice.

"Ça le rend dingue !"

Les fidèles téléspectateurs de C à vous sont habitués à voir ce genre de séquence entre Anne-Elisabeth Lemoine et Patrick Cohen. L'animatrice ne s'est pas gênée pour leur dévoiler les coulisses de leur relation au bureau. "Il trouve que je fais trop de bruit quand je téléphone. J'ai découvert la dictée sur le téléphone, alors ça, ça le rend dingue !", a lâché celle qui a partagé un malaise après une blague ratée de Bertrand Chameroy.