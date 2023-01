Un animateur grillé en flagrant délit de plagiat, Bertrand Chameroy l'affiche dans C à vous : "Il a cliqué sur copier, il a cliqué sur coller"

Les funérailles de Benoît XVI, pape émérite décédé le 31 décembre 2022 au Vatican, ont été célébrées le jeudi 5 janvier 2023 à Rome. Elles ont été présidées depuis la place Saint-Pierre par le Pape François.

En France, de nombreuses chaînes de télévision ont bouleversé leurs programmes pour retransmettre les obsèques de Benoît XVI. C'est le cas de France 2 et des chaînes d'information en continu. Sur CNews, Jean-Marc Morandini a orchestré une édition spéciale à travers son émission, Morandini Live.

Un peu plus tard dans la journée, on le retrouvait dans "L'ABC", la chronique de Bertrand Chameroy dans C à vous la suite sur France 5. Le chroniqueur d'Anne-Elisabeth Lemoine a démontré que l'animateur de CNews s'était livré au plagiat d'un article de BFMTV.

Jean-Marc Morandini épinglé pour plagiat

"Juste après Pascalou (Pascal Praud, ndlr), la spéciale se poursuivait avec Jean-Marc Morandini, qui, soit parce que c'est le début d'année, n'est pas hyper calé niveau déroulé d'obsèques papales, soit avait une grosse flemme de bosser, soit les deux. Heureusement la veille, le site de BFM avait publié un article complet sur le sujet consacré au déroulement des funérailles...", a lâché le chroniqueur.

Bertrand Chameroy, qui a provoqué un malaise après une blague ratée sur Anne-Elisabeth Lemoine, a démasqué Jean-Marc Morandini. Ce dernier a purement et simplement lu, en grande partie, le texte de l'article de BFMTV à l'antenne de CNews. "Il est allé sur le site de BFM, il a cliqué sur copier, il a cliqué sur coller, il a appuyé sur imprimer, il a pris l'antenne et il a lu le boulot des autres", a expliqué le chroniqueur de C à vous.

"Il a tout même pris soin de..."

Pour appuyer ses dires, Bertrand Chameroy a diffusé à l'antenne de France 5 la séquence de Morandini Live où Jean-Marc Morandini commentait les obsèques du pape Benoît XVI. Les téléspectateurs de C à vous ont alors également pu découvrir des extraits de l'article de BFMTV sur le sujet. "Il a tout de même pris soin de passer les articles du futur au présent puisque c'était aujourd'hui, donc un point pour l'effort", a souligné Bertrand Chameroy.

"Et comme quoi les médias, c'est aussi un beau milieu, parce que c'est la première collab' entre CNews et BFMTV et ça, ça fait plaisir à voir !", a conclu Bertrand Chameroy, dont la chronique, "L'ABC", est à retrouver du lundi au vendredi lors des dernières minutes de C à vous la suite, soit autour de 20h50 sur France 5.