The Voice 2023 : une nouvelle règle va tout changer, les coachs vont devenir fous !

Après la version All Stars, The Voice Kids 2022 (qu'une candidate a abandonné) et plus récemment The Voice 2022, ce sera bientôt au tour de The Voice 2023 d'arriver sur TF1. Le tournage de cette saison 12 a commencé ce lundi 21 novembre 2022, avec les premières auditions à l'aveugle.

L'émission musicale, toujours animée par Nikos Aliagas, a dû faire face à deux départs : Florent Pagny et Marc-Lavoine. Cette année, les coachs seront : Amel Bent, Vianney, Zazie, Bigflo et Oli. En plus de l'arrivée des frères toulousains dans The Voice 2023, cette saison inédite sera aussi marquée par une nouvelle règle dans la mécanique de jeu, comme indiqué par Télé Loisirs. Cette nouveauté, c'est un nouveau buzzer appelé le super bloc !

Le super bloc, comment ça marche ?

Depuis la saison 8 déjà, les coachs du programme peuvent utiliser le bloc. Il permet de bloquer un coach pour qu'il ne puisse pas se retourner sur un talent. Cette année, ça va encore plus loin avec le super bloc ! Avec cette nouvelle fonctionnalité dans The Voice, un coach pourra en bloquer un autre à tout moment, et ce tant que le talent n'a pas validé son choix définitif. Ainsi, le fauteuil du coach bloqué restera tourné, il ne verra pas le talent.

Et le média a précisé que ça pourrait tout changer cette saison : "Ainsi plus aucun risque de gaspiller son bloc pour un coach qui finalement ne se retourne pas. Cette nouvelle règle va ainsi rebattre plusieurs fois les cartes et mettre la pagaille entre les coachs, comme on a pu le constater dans les premiers tournages. Il faudra faire attention de ne pas trop montrer sa motivation pour un talent lors de l'argumentaire, au risque de se voir bloqué par un autre coach".