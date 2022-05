The Voice 2022 : une boulette de TF1 spoile une partie de la fin de la saison

L'aventure The Voice 2022 continue ce samedi 7 mai 2022 avec les Super Cross Battles. Les derniers talents d'Amel Bent, Vianney, Florent Pagny, qui apparaitra chauve pour la première fois, et Marc Lavoine s'affrontent. L'objectif des coachs est donc de qualifier le plus grand nombre de talents possible pour la demi-finale en direct qui sera diffusée le 14 mai 2022. Seul 10 des 21 artistes encore en course auront la chance d'y accéder. Pour le moment, Florent Pagny, qui se bat contre un cancer du poumon, est en tête avec 7 talents au compteur (Jade, Kevin, Charles, Jean Palau, Nour, Lou, Dassi et Sonia).

Amel Bent, qui a récemment donné naissance à son troisième enfant, est juste derrière avec 6 talents. (Lena Maire, Vike, Doryan Ben, Leroy, Matteo et Mary Milton). C'est plus compliqué pour Marc Lavoine et Vianney puisqu'il ne leur reste que quatre artistes chacun.

La petite boulette de TF1

Mais cette année, les deux retardataires pourront compter sur une nouvelle règle. En effet, dans un communiqué de presse envoyé aux rédactions et accessible sur le site de TF1, on apprend que chaque coach arrivera en finale avec un talent par équipe. "Cette année encore, les téléspectateurs auront les pleins pouvoirs puisqu'ils seront les seuls à désigner les 4 finalistes parmi les 10 Talents encore en lice en choisissant un finaliste par équipe !" peut-on lire.

Cela signifie que chaque coach réussira à qualifier au moins deux de ses poulains lors des Super Cross Battles. Cela veut donc dire que Florent Pagny et Amel Bent n'ont pas pu remporter toutes leurs battles...

Pour découvrir les noms des 10 qualifiés, rendez-vous ce samedi 7 mai à partir de 21h10 sur TF1.