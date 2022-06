The Vampire Diaries : le top 5 des intrigues les plus nulles de la série

Plus une série dure, plus les scénaristes galèrent côté intrigues. Et dans certaines d'entre elles, c'était carrément n'importe quoi. La preuve avec notre top des intrigues nulles de Gossip Girl ou encore notre top des moments ridicules dans Les Frères Scott. Dans The Vampire Diaries aussi il y a eu du niveau dans la nullité. Retour sur les intrigues dont on ne s'est pas remis :

5. Stefan est un doppelganger

Pour les scénaristes de The Vampire Diaries, les doppelgängers étaient une grande histoire d'amour. Un peu trop d'ailleurs. Surtout quand, à la fin de la saison 4, on a appris que Stefan (Paul Wesley) avait lui aussi son double. Et pas un double très gentil puisqu'il s'agit de Silas, le grand méchant. Une intrigue vue et revue qui n'était quand même pas la meilleure de la série.