The Vampire Diaries : le gros stop de Kat Graham (Bonnie) pour une potentielle suite

Même s'ils ont joué des personnages cultes pendant huit ans, de nombreux acteurs de The Vampire Diaries ne portent plus la série dans leur coeur aujourd'hui. L'univers de TVD a continué avec The Originals puis Legacies, le spin-off sur Hope, la fille de Klaus, mais seulement une poignée d'acteurs ont repris leurs rôles dans cette série. Alors que Legacies va se terminer, aucun projet de retour de The Vampire Diaries n'est évoqué... mais certains sont déjà contre.

Kat Graham ne veut pas rejouer Bonnie

Dans une nouvelle interview pour Entertainment Tonight, Kat Graham, qui jouait Bonnie dans la série vampirique, a encore une fois été très claire : non, elle ne veut pas reprendre son rôle en cas de reboot ou de revival. "Vous savez, c'est huit ans de ma vie. J'ai l'impression d'avoir passé plus de temps à être ce personnage qu'à être moi-même (...) J'ai donné à cette série, et aux fans qui l'ont regardée, huit ans de ma vie, j'y ai mis tellement, j'ai beaucoup sacrifié avec ma famille (...) Je suis reconnaissante car j'ai grandi grâce à la série et je suis devenue qui je suis mais, pour moi, la porte est close" a confié l'actrice.

Il faut dire qu'aujourd'hui, Kat Graham a tourné la page. Si elle a continué sa carrière d'actrice, notamment avec des films comme How it Ends ou Un Noël tombé du ciel sur Netflix, elle s'est aussi consacrée à sa musique. Son nouvel album "Toro Gato : Part II" est sorti en janvier dernier. Mais l'actrice est aussi engagée avec les Nations Unies. "Je veux retourner sur le terrain, travailler avec les réfugiés, je veux sortir des disques, je veux danser, je pense que je peux contribuer beaucoup en tant qu'artiste et être humain" a-t-elle ajouté à ET.