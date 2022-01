The Undoing : une saison 2 possible ? C'est mal barré mais...

Diffusée en 2020 aux Etats-Unis sur HBO (et d'abord disponible en France sur OCS), la série The Undoing a fait son arrivée sur TF1. Un thriller prenant en seulement six épisodes qui raconte l'histoire de Grace Fraser (Nicole Kidman) et de son mari, Jonathan (Hugh Grant), accusé du meurtre d'une jeune mère de famille.

ATTENTION SPOILER - Le dernier épisode donnait une fin définitive au mystère concernant la culpabilité de Jonathan : c'est bien lui qui a tué Elena. Il finissait même par être arrêté par la police après avoir enlevé son fils.

The Undoing est prévue pour être une mini-série

Adaptée d'un roman, la série The Undoing a toujours été prévue pour être une mini-série en six épisodes et n'avoir qu'une seule saison. Après la diffusion du final aux US, la réalisatrice Susanne Bier avait bien insisté sur le fait que l'histoire était désormais close et qu'aucun projet concret n'était en route pour une suite. Une chose qui n'a pas changé, plus d'un an après la fin de la série aux Etats-Unis.

La réalisatrice serait prête pour une suite

Mais en même temps, Susanne Bier ainsi que le créateur David E. Kelley ne ferment pas pour autant totalement la porte. A l'époque de la diffusion américaine, le showrunner avait rappelé qu'il ne voulait à l'origine pas donner de saison 2 à son autre série avec Nicole Kidman, Big Little Lies. "J'avais dit qu'il n'y aurait pas de suite à Big Little Lies donc je ne vais pas dire ça cette fois. J'ai appris ma leçon" avait-il plaisanté auprès de TVLine, puisqu'une saison 2 de Big Little Lies avait bien vu le jour.

De son côté, Susanne Bier a assuré que, malgré la fin satisfaisante, elle adorerait revenir pour une suite. "Mais c'est uniquement un souhait (...) Il n'y a aucun plan. Donc, un peu comme on peut croire au Père Noël, on peut croire à une saison 2" avait-elle expliqué à Entertainment Tonight. Bon, n'y croyez pas trop quand même...