15 séries annulées (beaucoup) trop tôt, et on ne s'en remet toujours pas

Pushing Daisies

Avant Hannibal ou American Gods, Bryan Fuller nous a offert plusieurs pépites annulées trop tôt comme Dead Like Me (une saison en 2003-2004) et Pushing Daisies, diffusée entre 2007 et 2009 aux US. Dans le show, Lee Pace jouait Ned, un pâtissier au pouvoir étonnant : la capacité de faire revenir les gens de la mort en les touchant. En sauvant Chuck (Anna Friel), celle qu'il aimait en secret depuis l'enfance, il se condamnait donc à ne plus jamais pouvoir la toucher. Une comédie dramatique qui nous a fait vibrer de part son univers et son humour mais qui n'aura pas conquis le public US. Résultat ? Seulement deux saisons... qu'on se remate de temps en temps tellement elle nous manque.