6 séries pour mieux comprendre la politique américaine

S'il est plutôt facile de comprendre le système politique français (replonge dans tes cours d'éducation civique à l'occasion), la politique américaine est bien plus complexe. Rien que pour l'élection présidentielle, c'est galère, mais PRBK a pensé à tout en répondant aux questions que tu te posais peut-être sur l'élection US. Si tu as envie d'en savoir plus, certaines séries peuvent t'aider.

A la Maison-Blanche

S'il y a bien une série qui parle de la politique et en parle bien, c'est A la Maison-Blanche. Créée par Aaron Sorkin et diffusée entre 1999 et 2006 aux Etats-Unis sur NBC, elle nous plonge dans l'aile ouest (d'où le titre en version originale, The West Wing) de la Maison-Blanche, là où se trouve le fameux Bureau Ovale. Au fil de ses 7 saisons, la série, qui est l'une des premières à réellement s'intéresser à la politique US, nous permet de découvrir le quotidien d'un président (joué par Martin Sheen) mais aussi tout ce qui touche à la démocratie américaine comme les nominations à la Cour suprême ou le déroulement d'une campagne électorale. De plus, A la Maison-Blanche évoque des thèmes forts comme le racisme, le terrorisme (la série était diffusée au moment des attentats du 11 septembre), l'éducation, la vente des armes à feu et beaucoup d'autres. A la Maison-Blanche fait partie des séries les plus cultes de la télévision américaine et a même remporté le Emmy Awards de la meilleure série dramatique durant quatre années consécutives

