Elections américaines 2020 : toutes les réponses aux questions que l'on se pose

Pourquoi les Américains votent-ils un mardi ?

Si, en France, nous votons le dimanche, aux Etats-Unis, l'Election Day tombe toujours "le mardi suivant le premier lundi de novembre" selon une loi de 1845. Le choix de ce jour est religieux : le dimanche est le "jour du Seigneur" et mettre l'élection le lundi aurait contraint certains à voyager le dimanche.

Comment se déroule le vote du 3 novembre ?

Contrairement au système français, où les électeurs ont une journée pour se déplacer au bureau de vote, les Américains peuvent voter avant le jour de l'élection (le 3 novembre) s'ils le souhaitent, en se rendant dans les bureaux de vote ou par courrier. Pratique en ces temps d'épidémie de coronavirus. De plus, les Américains ont plus de temps que les Français pour s'inscrire sur les listes électorales.

Pourquoi les bulletins de vote par correspondance font polémique ?

Il existe plusieurs raisons :

- Ils risquent de perturber le calendrier électoral. D'abord, parce que, selon les Etats, la date limite pour envoyer son bulletin diffère. Ensuite, parce qu'il pourrait y avoir des retards dans l'acheminement des bulletins si ceux-ci sont trop nombreux. Enfin, parce qu'il faudra attendre plus longtemps les résultats puisque les bulletins seront plus long à être décomptés.

- Donald Trump craint que ce système augmente le risque de fraude. "Des boîtes aux lettres seront forcées, des bulletins seront contrefaits, même imprimés illégalement ou frauduleusement signés", a-t-il expliqué. A noter qu'une quinzaine de résultats d'élections ont déjà été annulés pour fraude, en partie à cause du vote par correspondance.

- Mais surtout, Donald Trump craint que le vote par correspondance joue en faveur des démocrates, en raison d'une hausse du nombre de participations.

Qui élit le Président ?

Si, en France, les citoyens élisent directement leur Président de la République, c'est différent aux Etats-Unis, dont le système électoral repose sur le scrutin indirect. Cela signifie que ce ne sont pas les Américains qui élisent directement leur président. S'ils choisissent en effet un candidat, leur vote sert en réalité à élire de "grands électeurs", au nombre de 538, qui forment le "collège électoral". Ce sont eux qui vont ensuite élire le président. Pour être élu, le candidat à la présidentielle doit remporter la majorité des 538 grands électeurs, donc au moins 270.

Qu'est-ce que les "grands électeurs" ?

- Les "grands électeurs" sont élus Etat par Etat, au suffrage universel.

- Ils sont, pour la plupart, des élus (gouverneurs, représentants au Capitole de leur État, maires, juges...) et des responsables locaux de leurs partis. Ils vont donc, logiquement, choisir le représentant de leur parti, qu'il soit républicain ou démocrate. Néanmoins, c'est arrivé occasionnellement que certains votent pour le candidat adverse...

- Leur seul rôle politique est d'élire le prochain Président des Etats-Unis. Ils sont élus uniquement pour ça.

- Au total, ils sont 538 grands électeurs répartis ainsi : 100 au titre du Sénat, 435 au titre de la Chambre des représentants et 3 pour le district fédéral de Columbia. Leur nombre varie selon les Etats puisqu'il est proportionnel au nombre de représentants et de sénateurs au Congrès. Ainsi, la Californie a 55 grands électeurs et le Texas 38. A l'inverse, le Vermont, l'Alaska, le Wyoming et le Delaware n'en ont que 3.

Voilà pourquoi, ces dernières semaines, Donald Trump et Joe Biden ont fait campagne principalement en Californie et au Texas, ou encore dans les "Swing States" (Etats indécis) : ces Etats sont décisifs dans le vote et peuvent faire basculer l'élection. Et pour cause, lorsqu'un candidat obtient le plus grand nombre de votes dans un État, il récolte tous les grands électeurs associés à cet État. Le candidat qui sera élu par les grands électeurs n'est donc pas forcément celui qui aura obtenu le plus de votes de la part des Américains (c'est par exemple ce qui s'est passé en 2016 avec Hillary Clinton).