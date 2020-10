Kanye West n'a aucune chance d'être élu mais sort son clip de campagne pro religion et famille

Mais Kanye West a aussi un second gros pilier de sa campagne présidentielle : la famille. Le père de quatre enfants (North, Saint, Chicago et Psalm) a beau avoir craqué il y a quelques mois en clashant sa femme et la mère de ses gosses, Kim Kardashian, il affirme que la famille est essentielle. "Nous bâtirons un pays plus fort en bâtissant des familles plus fortes. Les familles sont les éléments constitutifs de la société, d'une Nation. En nous tournant vers la foi, nous serons le genre de Nation, le genre de personnes que Dieu veut que nous soyons" a-t-il déclaré.

En plus de la religion et de la famille, "Ye" comme il se surnomme sur les réseaux semble aussi axer mine de rien sa campagne sur l'argent. Sur le site officiel kanye2020.country, ses électeurs peuvent ainsi faire des dons pour sa campagne ou acheter des produits de marchandising (casquettes, tee-shirts et hoodies) entre 40 dollars et 200 dollars avec les inscriptions "Vote Kanye", "Kanye 2020 Vision" et "God Save America".

Les 10 mesures qu'il imagine déjà s'il est élu président

Celui qui est aussi designer des Yeezy (dont les nouvelles futuristes ont été pas mal moquées) a également donné un aperçu de son programme. S'il est élu, voilà les 10 points qu'il veut mettre en avant :

1. Restaurer la foi et raviver notre engagement constitutionnel en faveur de la liberté de religion et du libre exercice de la foi, démontré par le rétablissement de la prière en classe, y compris les fondements spirituels

2. Rétablir la bonne santé de l'économie mondiale. Réduire la dette des ménages et des étudiants

3. Assurer la direction de la restructuration du système éducatif de notre pays afin de servir les populations les plus à risque et les plus vulnérables, en permettant le plus large éventail possible de parcours éducatifs et professionnels vers des opportunités d'emploi et de réussite professionnelle

4. Maintenir une défense nationale forte, bien préparée, mais pas si prompte à enfermer les jeunes hommes et femmes de notre pays dans des bourbiers étrangers qui ne servent pas notre intérêt national et durent des décennies

5. Réformer le système juridique afin d'assurer une véritable justice, équitable pour tous les citoyens, indépendamment de leur race ou de leur capacité à se défendre devant un tribunal. Reconnaître la disparité des verdicts et des peines d'emprisonnement, causée par le manque de ressources financières ou d'assistance juridique

6. Réformer l'approche du maintien de l'ordre de manière à traiter tous les Américains de la même manière, indépendamment de leur race, de leur couleur ou de leur origine ethnique. Recentrer les forces de police sur la véritable criminalité. Éliminer les lignes directrices fédérales en matière de détermination des peines qui lient les mains des juges, ce qui se traduit par des peines ridicules pour les délits les plus mineurs

7. Prendre soin de l'environnement, en faisant de la pureté de l'air et de l'eau une priorité de sécurité nationale et en faisant des énergies renouvelables une priorité absolue

8. Veiller à toujours placer l'intérêt supérieur des Américains au premier plan dans les affaires étrangères. Nous devons projeter la force, et non l'agression. Nous voulons de la confiance, mais nous devons aussi vérifier. Nous voulons un commerce équitable, et non des accords unilatéraux qui nuisent aux travailleurs américains

9. Soutenir les groupes confessionnels pour qu'ils fournissent des services locaux vitaux, en donnant aux communautés un objectif commun au sein du gouvernement

10. La créativité et les arts peuvent être une source importante d'innovation et de développement d'autres forces et ressources nationales