Avec Le vote, en bref, Netflix veut nous aider à tout comprendre aux élections US

Les élections primaires des partis

Avant tout, l'élection présidentielle américaine commence par les élections primaires dans les partis (républicains VS démocrates). Les candidats républicains et démocrates qui veulent se présenter à l'élection présidentielle doivent d'abord se déclarer dans chaque Etat où ils veulent obtenir les voix des grands électeurs.

Puis les candidats font campagne dans leur propre parti jusqu'à la convention nationale des républicains et la convention nationale des démocrates, qui se passent l'été. Les élections primaires ont ensuite lieu dans chaque parti politique et se terminent donc par les investitures officielles des deux candidats représentant l'un les républicains et l'autre les démocrates.

Les Américains élisent des grands électeurs

Aux Etats-Unis, l'élection présidentielle se fait au scrutin indirect. C'est-à-dire ? Ce ne sont pas les électeurs qui élisent directement le président, ce sont les grands électeurs qui s'en chargent (comme pour l'élection du vice-président des États-Unis). Les grands électeurs, ce sont celles et ceux qui représentent le peuple américain. Ils doivent suivre un processus qui suit la Constitution et qui prend 1 an environ avant d'être élus. Ils sont élus au suffrage universel dans chacun des 50 État. Au total, ils sont 538 grands électeurs répartis ainsi : 100 au titre du Sénat, 435 au titre de la Chambre des représentants et 3 pour le district fédéral de Columbia.

L'Election Day

L'Election Day se déroule le mardi qui suit le premier lundi de novembre, les électeurs américains sont invités à voter pour l'élection de leur président. Mais ce sont donc les voix des grands électeurs qui compteront bien plus que les votes de la population. Les grands électeurs, eux, sont appelés à voter dans la capitale de leur Etat respectif pour élire le président.

En général, la paire de candidats (le candidat à la présidentielle et son colistier) qui obtient le plus de voix au niveau national obtient le soutien du plus grand nombre de grands électeurs. Mais il y a déjà eu des exceptions, comme par exemple en 2016 : les grands électeurs n'avaient pas élu le candidat qui avait la majorité des suffrages de la population, ils ont préféré voter Donald Trump. En clair, le président élu n'est pas forcément le candidat qui a reçu le plus de votes de la part des électeurs.

Un mode de scrutin injuste ?

Du coup, le système de votes américain est souvent très critiqué. D'autant plus que son mode de scrutin semble injuste : il donne toutes les voix de l'État au candidat arrivé le premier (à part dans le Maine et dans le Nebraska). Il est appelé "the winner-takes-all system", soit le principe du "tout-au-vainqueur". Et il favorise aussi le bipartisme.