The Resident saison 2 : un mort à venir à l'hôpital

Pour sa saison 2, The Resident a vu le départ de plusieurs personnages mais aussi quelques arrivées. Mais la vie des médecins de l'hôpital Chastain pourrait bien basculer prochainement puisqu'un personnage va mourir dans la suite de la série.

Le producteur tease un mort

Depuis ses débuts, The Resident n'a pas perdu de personnages de façon tragique (sauf côté patients évidemment) mais ça devrait bientôt être le cas. C'est en tout cas ce qu'a confié Todd Harthan, l'un des producteurs de la série, lors de la diffusion de la saison 2 aux USA. "Ne vous attachez pas à tous les personnages car... tout le monde ne survivra pas à la saison 2" avait-il confié à TVLine lors du début de la deuxième saison. "Dans les épisodes, il y aura plusieurs personnages qui pourraient quitter la série, d'une façon ou d'une autre. Que ce soit des nouveaux personnages ou des des personnages déjà présents" a-t-il aussi confié. Tremblez !

Si vous avez suivi la série au rythme américain, vous savez déjà qui est la victime de la série. On n'en dira pas plus pour maintenir le suspense ! Les saisons 2 et 3 de The Resident ont déjà été diffusées en intégralité aux Etats-Unis et une saison 4 est en préparation.