The Marvelous Mrs Maisel : une saison 5 commandée... qui sera la dernière

Si vous ne l'avez jamais vue, vous savez quoi regarder ce week-end : The Marvelous Mrs Maisel est de retour sur Amazon Prime Vidéo. Lancée en 2017, la série suit Midge Maisel (Rachel Brosnahan), une femme au foyer qui, après une trahison de son mari, découvre qu'elle a un talent pour le stand-up. La saison 3 avait été mise en ligne en 2019 et, trois ans et une pandémie plus tard, c'est la saison 4 qui est disponible sur la plateforme.

La fin de The Marvelous Mrs Maisel annoncée, le tournage a débuté

Si on peut enfin profiter des nouveaux épisodes, la fin est proche pour The Marvelous Mrs Maisel. Cette semaine, Amazon Prime Vidéo et la production de la série ont annoncé que la saison 5 serait la dernière pour Midge et les autres. Pour l'instant, la date de sortie des derniers épisodes n'est pas fixée mais on sait déjà que le tournage a débuté à New York.

Une fin surprenante vu le succès critique de la série ? Pas tant que ça. En 2020, la co-créatrice Amy Sherman-Palladino avait confié qu'elle pensait déjà à conclure The Marvelous Mrs Maisel. "Nous ne voulons pas rester trop longtemps. Midge doit suivre son aventure. Ce sont les galères qui sont drôles et pas le fait qu'elle soit assise dans son penthouse, très riche et avec beaucoup de chihuahuas", s'était-elle amusée. Et d'ajouter : "Nous savons où nous voulons qu'elle arrive émotionnellement et à quel moment on veut que ça s'arrête".

La fin ne sera donc pas improvisée et ça, c'est plutôt bon signe !