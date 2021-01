The Mandalorian saison 3 : Le Grand Inquisiteur (Star Wars Rebels) présent ? Jason Isaacs est prêt

On le sait, The Mandalorian reviendra prochainement sur Disney+ avec une saison 3. Une suite qui reste encore très mystérieuse pour le moment (Luke Skywalker sera-t-il de retour ? Baby Yoda va-t-il retrouver Mando ? Quelle sera la nouvelle mission de Mando ?), mais à laquelle pourrait participer à personnage emblématique de Star Wars : Rebels, la célèbre série d'animation (2014-2018) de Disney XD.

Jason Isaacs prêt à retrouver le Grand Inquisiteur

Tandis que la saison 2 a mis en scène les versions live-action de deux personnages cultes nés dans la série animée The Clone Wars, à savoir Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) et Ahsoka Tano (Rosario Dawson), Jason Isaacs - qui prêtait sa voix au Grand Inquisiteur dans Rebels, a confié être à son tour prêt à reprendre son rôle devant la caméra.

"Je suis ouvert à tout" a-t-il ainsi confié auprès de Collider au sujet d'un rôle dans The Mandalorian, avant d'ajouter, "Tout dépendra du script. Je ne veux juste pas me contenter d'un caméo pour ensuite aller prendre des photos et signer des autographes à des conventions. J'aime faire partie du truc. Le Grand Inquisiteur avait une place importante, un rôle à jouer quand je l'ai interprété et si cela devait à nouveau être le cas, je serais partant".

Le comédien fasciné par le sabre laser rouge

Le comédien ne l'a pas caché, il sait qu'il lui faudra faire quelques sacrifices afin d'incarner ce rôle en live-action, "Je ne suis pas sûr d'avoir la même patience que Doug Jones qui joue Saru dans Star Trek Discovery, et qui était la créature dans The Shape of Water. Je ne sais pas combien d'heures je serais prêt à passer au maquillage". Néanmoins, il l'a également confessé, il lui sera très difficile de refuser une telle proposition et ce, pour une très bonne raison, "Son sabre laser ! J'adorerais utiliser son double sabre laser rouge. J'avais déjà la baguette la plus cool dans le monde d'Harry Potter et j'ai le sabre laser le plus cool dans l'univers de Star Wars".