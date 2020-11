The Mandalorian saison 2 : bientôt un spin-off sur Bo-Katan Kryze sur Disney+ ?

C'est dans l'épisode 3 de la saison 2 de The Mandalorian que l'actrice Katee Sackhoff a fait ses débuts dans l'univers de la série. Et comme on a pu le découvrir à l'écran, elle n'a pas été choisie pour incarner n'importe quelle héroïne, puisque elle se glisse dans la peau de Bo-Katan Kryze, un personnage adoré des fans des séries animées Rebels et Clone Wars.

Une expérience nouvelle pour Katee Sackhoff

Et ce personnage, Katee Sackhoff le connaissait parfaitement avant d'intégrer la série de Disney+ étant donné que c'était déjà elle qui lui prêtait sa voix dans ces séries d'animation. Aussi, comme elle l'a confié à Variety, c'était une expérience très particulière de lui donner physiquement vie sur le plateau.

"En fait, c'était quelque chose de complètement différent pour moi. (...) Bryce Dallas Howard est une réalisatrice phénoménale et je n'aurais jamais pu le faire sans elle" a-t-elle révélé, avant de poursuivre, "Elle m'a vraiment aidé à comprendre que, ce n'était pas parce que je connaissais cette héroïne si bien, que je savais déjà comment l'incarner. Et ça a été difficile au début de réapprendre ça".

Un spin-off pour Bo-Katan ?

Néanmoins, malgré ce nouveau travail à adopter, Katee Sackhoff a adoré cette opportunité et a logiquement envie de poursuivre son exploration à l'écran. Et justement, étant donné l'historique de Bo-Katan Kryze dans cet univers et sachant que Disney+ aimerait produire encore plus de séries Star Wars, peut-on s'attendre à la voir obtenir son propre spin-off ?

"Je n'ai absolument aucune idée de ce dont vous me parlez, c'est la vérité vraie" a répondu l'actrice à Variety, visiblement très douée pour la langue de bois. Toutefois, elle n'a pu s'empêcher de reconnaître que les créateurs de The Mandalorian ont évidemment beaucoup de choses en tête la concernant, "Ils connaissent ce monde si bien et on a eu des conversations géniales à ce sujet, concernant ce qu'a pu faire Bo-Katan, ses intentions... Mais, honnêtement, ce sont les seuls à savoir [ce qu'elle a pu vivre après Star Wars Rebels et si ça sera raconté, ndlr]. Moi, je ne le sais pas. On devra donc attendre de voir ce qu'ils décideront."

Des confessions prometteuses ? Oui et non. Elle a également tenu à le préciser, "Ce n'est pas parce que quelque chose existe dans ce monde issu de l'esprit et l'imagination de Dave Filoni que cela signifie forcément que ça sera adapté. Ce n'est pas parce qu'une backstory existe qu'elle doit nécessairement être connue de tous." Mouais, on imagine quand même mal Disney passer à côté d'un tel potentiel et d'un travail déjà existant.