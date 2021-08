The Kissing Booth 3 : Elle et Noah finissent-ils en couple ? Le réalisateur répond

The Kissing Booth 3 : Elle et Noah en couple ou toujours séparés ? Le réalisateur répond enfin

The Kissing Booth 3 est le dernier volet de la saga romantique de Netflix, il n'y aura pas de The Kissing Booth 4. Les fans ont retrouvé Elle Evans (Joey King), Noah Flynn (Jacob Elordi) et Lee Flynn (Joel Courtney). Mais la fin de The Kissing Booth 3 avec le saut dans le temps de 6 ans a laissé les abonnés Netflix perplexes. Elle et Noah se revoient et partent ensemble faire un tour de moto au soleil couchant. Mais ils ne s'embrassent pas et ne se remettent pas clairement ensemble. Alors que vont devenir Elle et Noah ? Sont-ils de nouveau en couple ou toujours séparés ?

Vince Marcello, le scénariste et réalisateur de The Kissing Booth 3, a confirmé la fin que tout le monde attendait pour Elle et Noah. "Dans mon esprit, oui. Ils se donnent une autre chance" a-t-il confié à Hollywood Life. "Dans mon esprit, ce sont deux personnes qui veulent se donner une autre chance. Nous espérons qu'ils le feront et que ça marchera" a-t-il précisé.

Il y a des indices dans les dialogues de la scène où Elle et Noah se retrouvent

Quand Elle et Noah se retrouvent à la fête foraine 6 ans après, "à travers les lignes et les dialogues et la structure de la scène, vous entendez deux personnes qui se donnent des signaux pour dire qu'elles veulent réessayer". "Elle a une moto et choisit de le lui dire. Il lui a appris à conduire. Quand Noah dit 'si tu as le temps', et qu'Elle répond 'j'ai le temps'. Il y a toutes ces lignes qui disent, oui, ça va se passer" a-t-il expliqué, "Mais comme c'est toujours le cas, les gens doivent le vouloir pour eux-mêmes". Il y avait donc des indices pour sous-entendre qu'ils vont finir en couple.

Et dans les images aussi, il y avait des indices : "Lorsque l'on parle d'iconographie et de films et que l'on voit deux personnes s'éloigner ensemble du coucher de soleil, c'est une image assez forte". "Je suis en fait ravi que les gens veuillent en parler autant, mais notre intention était certainement de laisser entendre qu'il y avait une très forte probabilité que ces deux-là se donnent une autre chance" a-t-il assuré.

Le réalisateur de The Kissing Booth 3 voulait remettre la cabine à baisers à la fin, pour faire un clin d'oeil

Mais Vince Marcello comprend que cette fin "est ouverte à l'interprétation", surtout à cause des interviews de Joey King. "Joey est très rusée et merveilleuse lorsqu'il s'agit de donner de grandes interviews avant le début d'un film afin de susciter l'intérêt en créant un sentiment de plus grande ambiguïté, car elle ne voulait pas dire oui ou non" a-t-il indiqué.

Et c'est vrai qu'il préférerait laisser entendre que Elle et Noah se remettraient ensemble sans pour autant faire une scène clichée : "Je suppose que cela dépend de la définition de ce qui est officiel. Il n'y a jamais eu de moment où il a dévalé les escaliers. Personne ne l'a jamais envisagé". "La fin croissante, légèrement douce-amère, mais toujours pleine d'espoir, était dans l'ADN dès le début. Je sais qu'il s'agit toujours de donner aux fans ce qu'ils veulent, mais dès le début, nous avions pour objectif d'essayer de faire quelque chose qui ne plairait jamais complètement à tout le monde. Beaucoup de gens ne voulaient même pas qu'elle soit avec Noah" a-t-il ajouté.

En plus du côté romantique, les films The Kissing Booth "sont vraiment des histoires de passage à l'âge adulte". Donc quand le réalisateur et scénariste s'est demandé comment finir la trilogie, "c'est là qu'est née l'idée de les voir se rencontrer à la fête foraine, ce qui nous a permis de ramener le stand des baisers. C'était une façon organique de ramener la cabine à bisous dans la vie des jeunes qui n'étaient plus au lycée". "C'est là qu'est venue l'idée de montrer que ces deux personnes ont grandi, qu'elles reconnaissent toutes deux qu'elles sont mûres maintenant, et que l'on crée la délicieuse possibilité d'un 'et si'" a-t-il précisé.