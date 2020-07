The Handmaid's Tale en danger ? Elisabeth Moss devient une tueuse dans une nouvelle série

On le sait, une saison 4 de The Handmaid's Tale est prévue sur Hulu. On a pu le constater à travers une première bande-annonce, le tournage avait même déjà débuté avant que l'épidémie de Covid-19 ne vienne stopper la production. Mais ensuite ? Une saison 5 est-elle déjà dans les cartons ? Le mystère reste entier à l'heure actuelle, mais il n'est pas impossible que les prochains épisodes soient les derniers de la série.

Nouvelle série pour Elisabeth Moss

C'est TVLine qui l'annonce, Elisabeth Moss - l'inégalable interprète de June, vient en effet de signer pour un nouveau projet de série intitulée Candy, tirée de faits réels. Au programme ? La comédienne se glissera dans la peau de Candy Montgomery, une mère au foyer dans les années 80 qui "a tout ce que l'on peut désirer : un mari aimant avec un bon travail, une fille et un garçon, une jolie maison dans un beau quartier..." Pourtant, tout va basculer le jour où elle va tuer sa voisine et amie avec une hache.

Pour le moment, aucune chaîne ni plateforme n'est encore attachée à ce projet, mais Elisabeth Moss a déjà hâte que le tournage débute. Dans un communiqué, l'actrice a déclaré, "Cela faisait un moment que j'attendais l'opportunité de jouer une telle anti-héroïne, et cela faisait encore plus longtemps que j'avais envie de retravailler avec Robin Veith (producteur/scénaristes) depuis Mad Men. Quand il m'a demandée si j'avais envie de jouer cette femme au foyer du Texas qui s'en est sortie avec son meurtre, j'ai simplement dit 'où est-ce que je signe ?'".

Bon, que les fans de The Handmaid's Tale se rassurent, la fin de la série est encore loin d'être acquise. Candy ne sera qu'une mini-série et surtout, Elisabeth Moss s'autorise régulièrement d'autres projets. On a encore pu la découvrir au cinéma en début d'année dans le film Invisible Man.