The Flash : Brandon Routh de retour en Superman dans le film ?

Le Flashpoint se prépare

Le projet met peut-être du temps à se concrétiser, mais un film The Flash porté par Ezra Miller va bel et bien voir le jour d'ici quelques années au cinéma. A cet effet, le réalisateur / scénariste Andy Muschietti aurait pour ambition d'adapter le célèbre arc narratif Flashpoint, qui devrait ainsi permettre au super-héros de voyager à travers le temps et les mondes alternatifs.

L'intérêt ? A en croire les récentes rumeurs, Andy Muschietti devrait en profiter pour explorer tout l'univers de DC au cinéma puisque ce sont des caméos de Michael Keaton, mais également de Ben Affleck, qui seraient déjà en préparation afin qu'ils reprennent chacun leur version de Batman à l'écran (celle des films de Tim Burton pour Keaton, celle du DCEU de Zack Snyder pour Affleck).

Superman version Brandon Routh de retour ?

Toutefois, il est important de rappeler que Batman n'est pas le seul héros de DC à avoir eu le droit à plusieurs incarnations au cinéma ou dans les séries. Au contraire, Superman a lui aussi connu différentes versions au fil des décennies. De fait, le podcasteur Hassan Mohamed a souhaité savoir si Brandon Routh - l'inoubliable interprète de Clark Kent dans le film Superman Returns de 2007, était lui-même prêt à participer à cette aventure.

Réponse de l'intéressé ? "Oui, je pense qu'il y a toujours une possibilité pour ça". Il l'a précisé, il suit de près ce que DC et WB préparent pour la suite, et le projet de Flashpoint semble particulièrement l'emballer, "Ils vont ramener Michael Keaton, c'est quelque chose qui est vraiment excitant. Et plein d'autres personnes liées à d'anciens projets de DC. Je trouve ça très enthousiasmant".

Crisis on Infinite Earths en exemple

Puis, afin de se faire entendre des bonnes personnes, Brandon Routh - ex-star de Legends of Tomorrow, l'a rappelé, il est déjà familier du concept de multiverse. Souvenez-vous, grâce aux différents crossovers mis en scène au sein du Arrowverse, il a notamment goûté aux joies des mondes parallèles, ce qui lui a permis de reprendre son rôle de Superman à l'écran, "Ca a vraiment bien fonctionné dans Crisis on Infinite Earths, et j'étais extrêmement fier et honoré d'en faire partie et d'y rejouer mon Superman. Donc oui, c'est absolument une possibilité [d'apparaître dans The Flash]. Vous pouvez tout faire. Tout le monde vit et meurt tout le temps dans ce genre de choses".

Le message est passé, reste à savoir si Andy Muschietti l'entendra.